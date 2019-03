"Stanąłem, wyszedłem z kabiny i patrzę: konar jest". Silny wiatr nad Polską

Niebezpieczna sytuacja na drodze krajowej numer 22. Kierowca tira jechał z olbrzymią gałęzią na dachu naczepy, nawet o tym nie wiedząc. Konar prawdopodobnie został oderwany od drzewa w wyniku silnego wiatru.

Dopiero po kilku kilometrach takiej jazdy prowadzący ciężarówkę został przez innych kierowców powiadomiony za pomocą CB Radio o niecodziennym "ładunku".

"Była straszna wichura"

- Na drodze 22 w kierunku Gorzowa na 82. kilometrze była straszna wichura - opowiadał w rozmowie z TVN24 kierowca tira, pan Mirosław. Jak dodał, zapewne wtedy duży konar spadł na naczepę. - I przy okazji uszkodził auto ciężarowe - powiedział.

- Nie miałem takiej świadomości. Nawet w lusterku nie widziałem, że to tak wyglądało - relacjonował pan Mirosław. - Dopiero przed Gorzowem zaczął ktoś mi mrugać. Stanąłem, wyszedłem z kabiny i patrzę: konar jest - stwierdził. Przyznał, że "to są duże zniszczenia, bardzo duże pieniądze".



Kierowca podkreślił, że pomogła mu straż pożarna, przyjechała też policja. - Zdarzenie losowe. To całe szczęście, że przy okazji nikt nie zginął - ocenił.

Kilkadziesiąt interwencji na Warmii i Mazurach

Wiatr łamał drzewa, spadały na samochody. Załamanie pogody w Szczecinie Prawie 300... czytaj dalej »

Gwałtowna pogoda zapanowała w kilku regionach Polski. W poniedziałek nawałnica przeszła przez Szczecin, powalając wiele drzew, uszkadzając samochody, zrywając dachy.

W Reszlu (woj. warmińsko-mazurskie) dwie kobiety zostały zranione, gdy złamany przez wiatr konar spadł na chodnik przy ulicy Podmiejskiej. Obie doznały obrażeń rąk.



- Poszkodowane to 67-letnia i 42-letnia mieszkanki gminy Reszel. Jedna z nich została przetransportowana do szpitala w Kętrzynie, druga zabrana śmigłowcem do szpitala w Olsztynie - powiedziała sierż. Anna Baluta z kętrzyńskiej policji.

W związku z warunkami atmosferycznymi warmińsko-mazurska straż pożarna dostała ponad 40 zgłoszeń. Większość interwencji polegała na usuwaniu powalonych drzew. W powiecie elbląskim wiatr uszkodził poszycie dachu na dwóch budynkach.

Synoptycy przewidują, że silny wiatr, a nawet burze, mogą nam towarzyszyć także we wtorek.