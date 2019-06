Siemoniak: jeżeli Tusk stanie do wyborów prezydenckich, to je wygra





Wierzę, że Donald Tusk zdecyduje się kandydować w wyborach prezydenckich i wygra z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Komentował też - jego zdaniem "bardzo dobre" - wtorkowe wystąpienie szefa Rady Europejskiej w Gdańsku. Stwierdził, że Tusk "udzielił kilku ważnych wskazówek" przed kampanią do jesiennych wyborów parlamentarnych.

W czasie spotkania samorządowców zorganizowanego 4 czerwca w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku zaprezentowanych zostało 21 tez, zawierających propozycje zmian dotyczących funkcjonowania samorządów.

Szef Rady Europejskiej, były premier Donald Tusk podkreślił, że tego dnia "padły bardzo ważne słowa ze strony liderów samorządu terytorialnego", którzy są gotowi zaangażować się w najbliższe wybory. Apelował do samorządowców, aby "poszli śladem" kandydatów w wyborach 1989 roku i żeby "przekonali się, że w wyborach do Senatu możemy im zrobić powtórkę z rozrywki".

Siemoniak: wystąpienie Tuska odbieram jako dużą mobilizację i udzielenie ważnych wskazówek

Przemówienie Donalda Tuska komentował w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak.

- Wystąpienia w Gdańsku zamykały okres rozmowy o wyborach do Parlamentu Europejskiego i otwierały nową kampanię. W Polsce jest tak, że ten kto wygrywa wybory do Sejmu, wygrywa też do Senatu. Nie jest tak, że teraz będziemy myśleli o Senacie, a o Sejmie zapomnimy. Sejm jest najważniejszy i wokół wyborów sejmowych będzie się toczyła główna batalia - zapowiedział Siemoniak.

Zaznaczył przy tym, że "od budowy listy do Senatu - gdzie mamy okręgi jednomandatowe - trzeba rozpocząć odbudowę wielkiego bloku".

- Donalda Tuska mogę słuchać bez końca. To było bardzo dobre wystąpienie. (...) Odbieram je jako dużą mobilizację i udzielenie kilku ważnych wskazówek. Donald Tusk wiele razy wygrywał wybory (...). Jeśli on coś mówi, to wie, ma nosa do wyborów - podkreślił wiceprzewodniczący PO.

"Jeżeli Tusk stanie do wyborów prezydenckich, to je wygra"

Siemoniak mówił też o ewentualnym starcie Tuska w wyborach prezydenckich w przyszłym roku.

- Leży mu na sercu dobro Polski. Widać, że mimo iż jest zajęty tysiącem innych rzeczy europejskich i światowych, żyje polskimi sprawami i problemami, martwi się tym, w jaką stronę poszła Polska - wskazywał.

- Wierzę, że zdecyduje się kandydować w wyborach prezydenckich i wygra z kandydatem PiS-u. To jest moim zdaniem naturalny finał - dodał.

Podkreślił, że "nie będzie to łatwe zwycięstwo, łatwa kampania, ale jeśli (Tusk) stanie do tych wyborów, to wygra".