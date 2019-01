Siemoniak: Kaczyński igra z ogniem, spotykając się z Salvinim





Matteo Salvini to jest Włoch, który dąży do rozmontowywania Unii Europejskiej - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 wiceszef PO Tomasz Siemoniak. - A kto rozbija Unię Europejską igra z bezpieczeństwem Polski. Nasza obecność w Unii Europejskiej to jest nasze bezpieczeństwo - dodał. Jego zdaniem, "związanie się z Salvinim to dążenie do polexitu".

W środę na zaproszenie szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego wizytę w Warszawie złoży wicepremier, szef MSW Włoch Matteo Salvini. Poza spotkaniem z Brudzińskim zaplanowana jest też rozmowa z liderem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Wicepremier Włoch przybywa na rozmowy z Kaczyńskim. Co chce osiągnąć? To będzie jedno z... czytaj dalej »

O tym spotkaniu mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 wiceszef PO, były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak.

- W środę nastąpi bardzo ważny moment, jeśli chodzi o przekroczenie granicy przez PiS i prezesa. Bo dopóki to były kontakty z (Viktorem) Orbanem, można to było włączać w tryb Europa Środkowa, "Polak, Węgier, dwa bratanki", wspólne problemy, wspólne interesy - mówił.

- A (Salvini - red.) to jest Włoch, który dąży do rozmontowywania Unii Europejskiej. Jeździ po różnych krajach, szukając partnerów takiego przedsięwzięcia, nie kryje się z fascynacją Putinem - ocenił Siemoniak.

"Jarosław Kaczyński igra z ogniem"

Jego zdaniem, "Jarosław Kaczyński igra z ogniem". - Jeżeli w tym ma być jakaś arytmetyka, że potem w Parlamencie Europejskim będzie więcej głosów, to nie usprawiedliwia takiego działania - przyznał.

- Kto rozbija Unię Europejską, igra z bezpieczeństwem Polski. My nie jesteśmy Włochami czy Hiszpanią. Nasza obecność w Unii Europejskiej to jest nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo naszych dzieci, wnuków - podkreślił.

- Jarosław Kaczyński w imię tego, żeby powstała nowa frakcja w Parlamencie Europejskim wiąże się z człowiekiem, którego partnerem jest Putin. Nigdy jego partnerem nie będzie Jarosław Kaczyński - stwierdził. Kaczyński spotka się z Salvinim. "Polski rząd przechodzi na pozycje skrajnie antyeuropejskie" Prezes Prawa i... czytaj dalej »

"Związanie się z Salvinim to jest dążenie do polexitu"

Przed tygodniem włoska "La Repubblica" informując, że w Warszawie Salvini spotka się z liderem PiS pisała, że głównym tematem ich rozmów ma być zawarcie porozumienia przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz uważa, że dobrym skutkiem spotkania prezesa PiS i wicepremiera Włoch byłoby, gdyby Polska i Włochy powołały nowe, wspólne ugrupowanie w Parlamencie Europejskim.

- To od razu niech PiS podpisze tak jak pan Salvini umowę z Jedną Rosją Władimira Putina i będzie jeszcze lepsze ugrupowanie - tak skomentował to w "Faktach po Faktach" Tomasz Siemoniak.

Jego zdaniem, "jest w polityce granica poglądów, wartości, interesów i PiS jest bliskie przekroczenia tej granicy". - Bo związanie się z Salvinim to jest dążenie do polexitu, do wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej - mówił.

Jednak jak dodał, zobaczymy, jakie słowa padną w środę w czasie spotkania. - Może prezes nakrzyczy na niego i go potępi za te kontakty z Putinem i wezwie do wzmacniania Unii Europejskiej. Tego nie wiemy, ale raczej można się spodziewać czarnych scenariuszy - skomentował.

Przyznał, że gdyby Jarosław Kaczyński spotykał się z "prezydentem Francji, kanclerz Niemiec, premierem Hiszpanii, byłoby to naturalne". - Natomiast wybiera sobie samych polityków, którzy dążą do rozbicia Unii - powiedział.