Przed smogiem na razie ratuje nas wiatr. "Walka o lepsze powietrze idzie jak po grudzie"

Neckermann Polska w najbliższych dniach może ogłosić upadłość

25.09 | Dla wielu niewypłacalność biura Neckermann to szok. Od lat funkcjonowało na rynku, a jego prezes do niedawna widział przyszłość firmy w różowych barwach. Do niedawana też, po informacji o kłopotach Thomas Cook zapewniano, że wszystkie zaplanowane wyjazdy odbędą się zgodnie z planem. Dwa dni od tej deklaracji musiał wkroczyć do akcji Mazowiecki Urząd Marszałkowski.

