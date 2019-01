Senator PiS Jan Maria Jackowski proszony o komentarz do środowej konferencji Narodowego Banku Polskiego podzielił się z dziennikarzami anegdotą o profesorze statystyki. - Jest znana taka anegdota, że profesor statystyki utopił się w jeziorze, którego średnia głębokość wynosiła dziesięć centymetrów - powiedział. Odniósł się do danych dotyczących przeciętnego wynagrodzenia brutto na stanowisku dyrektora w NBP.

Jackowski był pytany w środę przez dziennikarzy w Sejmie, czy jest usatysfakcjonowany informacjami przekazanymi podczas konferencji przez NBP. - Z uwagą zapoznałem się z konferencją prasową. Jest to krok w dobrym kierunku, ponieważ wiemy coś więcej - skomentował senator PiS.



Zaznaczył jednocześnie, że dalej oczekuje odpowiedzi na pytania, które skierował do prezesa NBP, bo podczas konferencji ich nie uzyskał. - Dla mnie jest ważne, co będę miał napisane czarno na białym w odpowiedzi na konkretne pytania, jakie zadałem - wskazał Jackowski. Dodał, że "ze spokojem czeka" na odpowiedzi.

Źródło: PAP, TVN24