Alkohol zniknął z sejmowych lokali. Marek Jakubiak i Andrzej...

10.10 | Jeżeli ktoś chce się napić, to pójdzie na drugą stronę ulicy, tam są dwa sklepy przynajmniej, pójdzie do pokoju hotelowego i tyle - komentował w "Tak jest" w TVN24 zniknięcie alkoholu z sejmowych lokali Marek Jakubiak (Kukiz'15). - We wszystkich zakładach pracy w Polsce jest zakaz spożywania alkoholu i jedynym zakładem pracy, w którym można spożywać alkohol, jest Sejm. To wysuwa zły sygnał - ocenił z kolei wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15).

