Jan Rulewski zapowiedział odejście z klubu PO

"Chcemy, żeby ktoś inny ten strój nosił"

21.07 | Senator Jan Rulewski (Platforma Obywatelska) pojawił się na obradach Senatu w więziennym drelichu. - To jest strój jak najbardziej adekwatny do tego, co się dzieje w Polsce. Polska powoli, ale systematycznie zamienia się w zakład karny - powiedział. Nawiązał w ten sposób do przegłosowanego przez Sejm projektu ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości.

