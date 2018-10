Senat nie zgodził się na powołanie Agnieszki Dudzińskiej. Tylko jeden głos za

Senat nie zgodził się na powołanie Agnieszki Dudzińskiej na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Za przyjęciem jej kandydatury zagłosował tylko jeden senator, przeciw było 67.

W sprawie powołania Dudzińskiej na Rzeczniczkę Praw Dziecka głosowało 73 senatorów. Tylko jeden głos oddano za, przeciw 67. Wstrzymało się 5 senatorów.



We wtorek Sejm wybrał Dudzińską na RPD. Jej kandydaturę, którą zgłosiło PiS, poparło 232 posłów, 184 było przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Większość bezwzględna konieczna do wyboru wynosiła 210 głosów. Zgodnie z ustawą, do jej powołania potrzebna była zgoda Senatu.

To jest dla mnie element zaskoczenia, że dwukrotnie zwrócono się do mnie o to i tak mnie potraktowano w tym głosowaniu Agnieszka Dudzińska

Dudzińska nie będzie już kandydować. "To stanowisko polityczne"

Dudzińska podkreśliła w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że nie zgodzi się ponownie kandydować na RPD. - Jak się okazało, jest to stanowisko polityczne, więc nie jestem tym zainteresowana. Byłam zainteresowana merytoryczną pracą. Przy takim upolitycznieniu nie ma najmniejszego sensu, bym kandydowała po raz kolejny. W tej sytuacji żadnej propozycji już nie przyjmę – mówiła.

Dodała, że "to są gry polityczne, które może wyjaśnić tylko partia, która podjęła taką decyzję, a wcześniej dwukrotnie zaproponowała mi kandydowanie". - To jest dla mnie element zaskoczenia, że dwukrotnie zwrócono się do mnie o to i tak mnie potraktowano w tym głosowaniu - przyznała Dudzińska.

"Proszę o nieskładanie kondolencji"

Zaraz po decyzji Senatu, Dudzińska umieściła wpis na Twitterze.

"Proszę o nieskładanie kondolencji" - napisała.

Kłopoty z wyborem Rzecznika Praw Dziecka

Parlamentarzyści, w związku z końcem kadencji Marka Michalaka, obecnego RPD, starają się wskazać nowego Rzecznika.

We wrześniu wymaganej bezwzględnej większości głosów nie otrzymała ani Ewa Jarosz, którą poparły PO, Nowoczesna i PSL, ani Paweł Kukiz-Szczuciński - kandydat Kukiz'15. PiS zgłosiło wówczas Sabinę Zalewską, jednak dzień przed głosowaniem wycofała ona zgodę na kandydowanie.

Na początku października o urząd RPD ubiegała się Dudzińska, jednak również nie zdobyła wymaganej większości głosów. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek komentowała później, że na decyzję części posłów wpłynęła "wyrwana z kontekstu" wypowiedź Dudzińskiej.

Procedura powołania Rzecznika Praw Dziecka została przeprowadzona ponownie, a PiS po raz drugi zgłosiło kandydaturę Dudzińskiej.

Autorka ekspertyz przy programie "Za życiem"

Dudzińska jest socjologiem, absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 2005 r. pracuje w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2013-2014 była zastępcą prezesa do spraw programowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Była także przewodniczącą warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego do spraw Mieszkań Chronionych i Komisji Dialogu Społecznego do spraw Niepełnosprawności.

Opracowała wiele ekspertyz z zakresu polityki społecznej i oświatowej, w tym dotyczących programu "Za życiem", prawa dzieci niepełnosprawnych do edukacji oraz sposobu finansowania zadań oświatowych. Była członkiem zespołów ekspertów, między innymi przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz przy ministrze edukacji narodowej.

Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu. Uchwałę Sejmu o powołaniu rzecznika Marszałek Sejmu przesyła Marszałkowi Senatu, a Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie rzecznika w ciągu miesiąca.

Kadencja obecnego rzecznika Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia 2018 roku, zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka będzie jednak pełnił obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego rzecznika.

Decyzję Senatu komentowali w programie "Tak Jest" Zbigniew Gryglas i Marek Sowa:

