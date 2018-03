Pozostałe informacje

18:08

Odtwórz: "Nie możemy dać się ponieść emocjom". Arcybiskup o relacjach polsko-żydowskich

Istnieje coś, co nas łączy o wiele bardziej ważnego niż to, co nas dzieli - oświadczył arcybiskup Stanisław Gądecki, odnosząc... czytaj dalej »