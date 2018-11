"Ogniem i Mieczem" z senackiej mównicy. "Będę mówił zupełnie innym językiem"





Senator Platformy Obywatelskiej Aleksander Pociej stwierdził, że konwencjonalne metody senackiej dyskusji nie trafiają do jego politycznych oponentów i zdecydował się użyć "zupełnie innego języka". Zabrał ze sobą na mównicę "Ogniem i Mieczem" i posługując się cytatem z książki, zwrócił się do senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Niedługo po nim wypowiadał się Jan Maria Jackowski z PiS, który przypomniał rolę Pocieja w filmowej adaptacji powieści.

Na piątkowym posiedzeniu Senatu, na którym senatorowie dyskutowali nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, doszło do niecodziennej wymiany zdań między senatorami.

"Nie dziwcie się, że będę mówił zupełnie innym językiem"

- Siedem razy, kiedy robiliście zamach na Sąd Najwyższy i kolejne dziesięć, kiedy w ogóle robiliście zamach na praworządność w Polsce, mówiłem i przytaczałem argumenty prawne, przytaczałem to co mówili nasi eksperci, opinie prawe. W ogóle na to nie patrzycie. Nie dziwcie się, że będę mówił zupełnie innym językiem - powiedział z mównicy senator PO Aleksander Pociej, zwracając się do senatorów partii rządzącej.



Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym Senat przyjął w... czytaj dalej » - Przypomnę fragment, kiedy Bohun ma się potykać z panem Wołodyjowskim i nie za bardzo mogą go zaczepić, bo jest posłańcem - zapowiedział senator i sięgnął do książki "Ogniem i Mieczem", którą wziął ze sobą na mównicę.

"- Ha! - rzekł Zagłoba - trudno! Skoro jesteś posłańcem, tedy nic ci zrobić nie możemy, ale temu tutaj kawalerowi Wołodyjowskiemu to się z szablą nie nadstawiaj, bo jużeś raz przed nim umykał, aż ziemia jęczała. Ledwieś i hajdawerków nie zgubił, aż litość tego kawalera wzięła, i życie ci darował. Tfu! mości mołojcze! Białogłowską masz twarz, ale i białogłowskie serce. Byłeś odważny ze starą kniaziówną i z dzieciuchem kniaziem, ale z rycerzem dudy w miech!" - cytował Pociej.

"Gwoli umieszczenia pana w tym cytacie"

W trybie sprostowania odpowiedział mu senator Jan Maria Jackowski z PiS.

- Chciałbym Wysokiej Izbie przypomnieć, że sam pan senator (Pociej - red.) grał w "Ogniem i Mieczem" jednego z kniaziów Korcewiczów, który tak się tragicznie złożyło, że poniósł śmierć z ręki Bohuna i jego ludzi - przypomniał Jackowski.

- Ja panu oczywiście nie życzę czegoś takiego, ale chciałbym to przypomnieć. Rozumiem, że ma pan przywiązanie do pięknej powieści "Ogniem i Mieczem", ale gwoli umieszczenia pana w tym cytacie, w tym kontekście literackim chciałbym też przypomnieć tę bardzo przeze mnie cenioną rolę, którą pan grał - dodał senator PiS.

