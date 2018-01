Tillerson przyleci do Warszawy. Na początek spotkanie z prezydentem





Relacje z Polską są bardzo ważne dla Stanów Zjednoczonych, wizyta sekretarza Tillersona ma na celu potwierdzenie jak ważne są te więzi i przyjaźń. Chcemy wykorzystać tę wizytę do wzmocnienia naszego strategicznego partnerstwa - mówiła rzeczniczka Departamentu Stanu USA Heather Nauert o weekendowej wizycie Sekretarza Stanu Rexa Tillersona w Polsce.

Rex Tillerson przyleci do Warszawy w piątek wprost ze Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, na którym od wtorku obecny jest też prezydent Duda. Duda i Tillerson spotkają się w piątek wieczorem w Belwederze. W sobotę z sekretarzem stanu USA będzie rozmawiał premier Mateusz Morawiecki.

Donald Trump chwali Polskę

- Relacje z Polską są bardzo ważne dla Stanów Zjednoczonych. Polska jest jednym z naszych najbliższych sojuszników w ramach NATO. Współpracujemy w różnych dziedzinach, gdzie często dochodzimy do porozumienia. Wizyta sekretarza Tillersona ma na celu potwierdzenie jak ważna są te więzi i przyjaźń - powiedziała rzeczniczka Departamentu Stanu USA Heather Nauert na konferencji prasowej dla zagranicznych dziennikarzy w USA.

Jak mówiła Nauert, Stany Zjednoczone chcą wykorzystać tę wizytę "do wzmocnienia naszego strategicznego partnerstwa". Stwierdziła, że Sekretarz Stanu będzie poruszał zarówno kwestie związane z sojuszem Północnoatlantyckim, jak i z współpracą dwustronną.

- Zależy nam by między innymi w ten sposób wzmocnić bezpieczeństwo naszych obywateli - powiedziała. Dodała, że przedmiotem rozmów będą również umowy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego.

- Prezydent Trump uważa, że Polska jest jednym z najbardziej zaangażowanych członków NATO - podkreśliła Nauert.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

- Na pewno będziemy rozmawiali przede wszystkim o bezpieczeństwie - powiedział prezydent pytany przez polskich dziennikarzy w Davos o to, jakie tematy poruszy podczas piątkowej rozmowy w Warszawie z sekretarzem stanu USA.

Prezydent Duda: z Tillersonem będę rozmawiał o zwiększeniu liczebności wojsk USA w Polsce

Zaznaczył, że bardzo duża część rozmowy z prezydentem Donaldem Trumpem w lipcu 2017 r. w Warszawie poświęcona była kwestii importu amerykańskiego gazu skroplonego do polski poprzez gazoport w Świnoujściu. Duda ocenił, że podpisanie umowy w tej kwestii było "obustronnym sukcesem".

- Cieszę się, że średnioterminowy kontrakt w międzyczasie został podpisany, więc pewnie o tym też będzie mowa w trakcie tego spotkania, ale myślę, że przede wszystkim będziemy mówili o bezpieczeństwie, o obecności armii Stanów Zjednoczonych w Polsce, o zwiększaniu tej obecności - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent był też pytany, czy kwestie, które poruszy Donald Trump, który w czwartek przyleci do Davos, są istotne z punktu widzenia Polski. - Zawsze tematy, które porusza prezydent Stanów Zjednoczonych są istotne, bo to są z reguły tematy o charakterze globalnym dotyczące także bezpieczeństwa światowego, ale przede wszystkim to jest gigantyczna gospodarka, największa na świecie, więc na pewno będą to kwestie interesujące - powiedział Duda.

"Warto żeby sekretarz Tillerson miał świadomość zagrożeń"

Również szef polskiego rządu, pytany o tematy, które poruszy podczas spotkania z Tillersonem, wymienił kwestię wzmocnienia stałej obecności wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO, a najlepiej w Polsce. Zapowiedział też, że w czasie rozmowy poruszy temat gazociągu Nord Stream 2.

Szef MSZ: wizyta Tillersona to potwierdzenie zaangażowania w bezpieczeństwo regionu

- Na pewno będę mówił o Nord Stream 2 - połączeniu gazowym między Rosją, a Niemcami, które - jeśli powstanie - spowoduje, że de facto tranzyt gazu przez Ukrainę będzie już niepotrzebny. I co wtedy może się zdarzyć, to aż na pewno warto, żeby sekretarz stanu Tillerson miał pewną świadomość zagrożeń, niebezpieczeństw, ryzyk z tym związanych - podkreślił szef rządu.

Dopytywany, czy w kwestiach związanych z energetyką, można się spodziewać jakichś zapewnień ze strony amerykańskiej lub podjęcia przez nią realnych działań, Morawiecki przypomniał, że mamy już podpisane pierwsze kontrakty średnioterminowe na dostawę gazu z USA.

- Działamy tutaj zgodnie z naszym pierwotnym harmonogramem i zgodnie z moimi rozmowami i tutaj w Davos i wcześniej w Stanach Zjednoczonych z panem sekretarzem (do spraw energii) Rickiem Perrym. Jesteśmy z amerykańską administracją w stałym kontakcie, po to, żeby zmniejszać monopol Gazpromu, zmniejszać dyktat cenowy Rosji względem Europy - powiedział premier. - My się do tego przyczyniamy i chcemy, żeby inni partnerzy również się do tego przyczyniali - zaznaczył.

W sobotę amerykański sekretarz stanu weźmie udział w uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz pod pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie, gdzie złoży wieniec; planowane jest też jego krótkie wystąpienie.

Jak poinformowała ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie, ceremonia planowana jest na godz. 10.30. Tillersonowi towarzyszyć będą m.in. przedstawiciele żydowskiej społeczności w Polsce.