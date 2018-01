Sejmowa komisja rekomenduje uchylenie Petru immunitetu





Komisja regulaminowa spraw poselskich i immunitetowych rekomenduje Sejmowi uchylenie immunitetu byłemu liderowi Nowoczesnej Ryszardowi Petru i tym samym udzielenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.

O uchylenie posłowi immunitetu wnioskował sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zastępca koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik, który pod koniec sierpnia skierował przeciwko Petru prywatny akt oskarżenia.

Petru: nie dam się zastraszyć

Wąsik oskarża Petru o pomówienie w związku ze słowami, jakie były szef Nowoczesnej wypowiedział w trakcie publicznego wystąpienia 16 lipca 2017 roku przed budynkiem Sejmu. Petru nazywał wówczas Wąsika oraz ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego przestępcami.



W połowie września pełnomocnik Wąsika złożył w Sejmie wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Ryszarda Petru. Bez uchylenia immunitetu przez Sejm sąd w danej sprawie nie może prowadzić procesu posła.

Postępowanie kasacyjne w sprawie Kamińskiego zawieszone Obecny na wtorkowym posiedzeniu komisji pełnomocnik Wąsika argumentował, że zgodnie z polskim prawem, dopóki nie zapadnie prawomocny wyrok w danej sprawie, nie można osoby oskarżonej uznać za winną, a co za tym idzie, nie można nazwać jej przestępcą.



Jak mówił, Petru doskonale zdawał sobie sprawę z nieprawomocności wyroku w sprawie Wąsika i Kamińskiego i mimo to wielokrotnie nazywał polityków przestępcami. Pełnomocnik wskazywał również, że Petru pomawiał Wąsika poprzez wypowiedzi medialne oraz w mediach społecznościowych także po złożeniu aktu oskarżenia w jego sprawie.

Sam Wąsik mówił, że będzie bronił swojego imienia, bo nie jest przestępcą.

- Po tym, jak pierwszy raz Ryszard Petru nazwał mnie przestępcą, wezwałem go przez media społecznościowe, by się z tego wycofał. Po tym, Ryszard Petru chyba w każdym programie publicystycznym, w którym jest zawsze mówi "Wąsik to przestępca". To skłania mnie do tego, żeby z całą stanowczością skierować prywatny akt oskarżenia wobec Ryszarda Petru. Bo nie ma tu ani skruchy, ani zastanowienia, ani elementu refleksji - powiedział.

Petru: mają się ludzie bać

Sprawa ułaskawienia Kamińskiego. Sąd Najwyższy ma zbadać kasację 9 sierpnia. Zdąży? Ryszard Petru powiedział z kolei Polskiej Agencji Prasowej po posiedzeniu komisji, że uchylenie mu immunitetu byłoby formą "zakneblowania ust opozycji".

- Mają się ludzie bać, nie tylko posłowie - dodał.

Podczas posiedzenia komisji jako obrońca byłego lidera Nowoczesnej wystąpił szef PO Grzegorz Schetyna.



Polityk wskazywał, że immunitet parlamentarny powinien chronić posła przed stawianiem się przed sądem za wyrażanie swoich poglądów politycznych.

Ponadto, szef PO mówił, że w listopadzie 2014 roku sąd uznał Wąsika za winnego zniesławienia, odstąpił od wymierzenia kary i umorzył postępowanie warunkowo. Tę informację potwierdził podczas posiedzenia komisji Wąsik, zaznaczył jednak, że taki wyrok zaciera się i jest uznany za niebyły po roku.



Natomiast poseł PiS Andrzej Matusiewicz ocenił, że słowa Petru na temat Wąsika w kategorii prawnej są "klasycznym przykładem zniesławienia". W kategorii politycznej - zdaniem Matusiewicza - tego typu sprawy powinny być rozpatrywane przed komisją etyki poselskiej, a nie w sądach.

- Kolejny raz sprawa toczy się między posłami i moim zdaniem takie sprawy powinniśmy załatwiać u nas, w Sejmie. Chyba dla nas wszystkich byłoby lepiej, gdyby te sprawy były tak załatwiane - ocenił.



Z kolei Krzysztof Truskolaski (Nowoczesna) wskazywał, że posłowie PiS - Patryk Jaki, Dominik Tarczyński oraz Bartosz Kownacki - którzy w tej kadencji stawali przed komisją regulaminową, nie zostali pozbawieni immunitetu. Z kolei - jak przypominał - w przypadku posłanki opozycji, Kamili Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna) komisja rekomendowała Sejmowi zgodę na uchylenie immunitetu.

- Musimy traktować się na równi, jeżeli trzem posłom PiS nie został uchylony immunitet, to panu posłowi Ryszardowi Petru również nie powinien być on odebrany. Nie powinno się odbierać posłom immunitetu tylko dlatego, że poseł jest z innej partii politycznej - powiedział Truskolaski.

Afera gruntowa

W marcu 2015 roku Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście skazał w I instancji Kamińskiego i Wąsika na 3 lata więzienia m.in. za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA podczas "afery gruntowej" w 2007 roku.

Na kary po 2,5 roku skazano dwóch innych byłych członków kierownictwa CBA. Zanim Sąd Okręgowy w Warszawie zbadał ich apelację, w listopadzie 2015 roku prezydent Andrzej Duda ułaskawił wszystkich czterech, umarzając postępowanie sądowe.

Sąd: Kamiński winny nadużycia prawa w "aferze gruntowej". Trzy lata więzienia

W marcu 2016 roku SO uchylił wyrok SR i wobec aktu łaski prawomocnie umorzył sprawę. Od tego orzeczenia kasacje do SN złożyli oskarżyciele posiłkowi (m.in. oskarżony o łapówkę Piotr Ryba oraz rodzina Andrzeja Leppera).

W lutym 2017 roku trzech sędziów SN zadało pytanie prawne w sprawie ułaskawienia - do odpowiedzi rozpatrywanie kasacji odroczono. 31 maja 2017 roku siedmioro sędziów SN uznało w uchwale, że prawo łaski prezydent może stosować wyłącznie wobec prawomocnie skazanych. Według nich, ułaskawienie takie, jak z 2015 roku, "nie wywołuje skutków procesowych".



W czerwcu 2017 roku marszałek Sejmu Marek Kuchciński wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, czy akt łaski to uprawnienie, które wykonuje prezydent osobiście i bez ingerencji innych podmiotów, czy też przy ich udziale, a jeśli tak, to kto uczestniczy w jego wykonywaniu - i czy jest to SN. Marszałek Sejmu chce też rozstrzygnięcia, czy SN może dokonywać wiążącej interpretacji konstytucji w związku z wykonywaniem prerogatywy prezydenta o akcie łaski oraz decydować, czy akt ten został skutecznie wykonany.



Sąd Najwyższy zdecydował na początku sierpnia 2017 roku o zawieszeniu rozpatrywania sprawy kasacyjnej Kamińskiego (dziś - ministra koordynatora służb specjalnych) i innych byłych szefów CBA do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny sprawy sporu kompetencyjnego między SN a prezydentem w sprawie prawa łaski.