Co mają wspólnego prawa zwierząt i aborcja? "Zasłona dymna,...

29.12 | - Rozczulanie się nad losem zwierząt to zasłona dymna po to, żeby zakryć nieczyste sumienie spowodowane popieraniem aborcji - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 Marian Piłka z Prawicy Rzeczypospolitej. - To jest bzdura, co pan opowiada - krytykowała go Wanda Nowicka (niezrz.).

