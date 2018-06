"Rząd wziął na siebie odpowiedzialność". Zmiany w specustawie o Mierzei Wiślanej

Video: Fakty TVN

Za rok ruszy przekop Mierzei Wiślanej. Mieszkańcy i...

Najpierw będzie praca przy przekopaniu Mierzei Wiślanej, a potem może więcej statków przypłynie do Elbląga. Jednak ci, którzy żyją z turystyki na Mierzei, pytają co z nimi dalej będzie. Już wkrótce ten teren ma się stać nieprzejezdny, by w końcu zostać wyspą. Decyzja "na górze" już zapadła, ale nie wszyscy "na dole" jej przyklaskują.

