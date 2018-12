Niech atmosfera Bożego Narodzenia trwa każdego dnia, niech inspiruje do wspólnego budowania dobrej przyszłości Polski - mówił podczas opłatkowego spotkania w Sejmie marszałek Marek Kuchciński. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski apelował, aby Biało-Czerwona łączyła wszystkich w 2019 r.

W piątkowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele prezydiów obu Izb, posłowie, senatorowie oraz metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

"Podziałów w Sejmie jest coraz więcej". Mało posłów na sejmowym opłatku W czwartek przed... czytaj dalej » Kuchciński życzył wszystkim, aby "wyjątkowa atmosfera świąt Bożego Narodzenia trwała każdego dnia". - Niech inspiruje i zachęca do wspólnego budowania dobrej przyszłości Polski - podkreślił. - Pragnę życzyć państwu, byśmy wypełniali na co dzień przesłanie płynące ze świąt Bożego Narodzenia, by nasze prace i nasze wspólne starania pomagały zawsze przywracać nadzieję i radość w każdym polskim domu - powiedział marszałek Sejmu.

Jak dodał, cieszy się, że spotkanie opłatkowe odbywa się w szczególnym roku odzyskania przez Polskę niepodległości. - W roku, który jednoczy wszystkich Polaków i przypomina nam o wspaniałym dziedzictwie Polski. W tym szczególnym momencie życzę państwu, by nadchodzący rok przyniósł wiele dobrego dla Polski i życzę wszystkim sukcesów w działalności poselskiej i senatorskiej oraz w życiu rodzinnym i osobistym - zaznaczył Kuchciński. - Niech Gwiazda Betlejemska zawsze wskazuje nam drogę - tę najlepszą i najważniejszą - oświadczył marszałek Sejmu.

"Niech ta Biało-Czerwona łączy nas również w przyszłym roku"

Stanisław Karczewski przywołał słowa kolędy "Bóg się rodzi, moc truchleje". - To słowa, które pokazują nam moc, pokazują nam również, jak wiele spraw - którymi zajmujemy się, które są dla nas ważne, wydaje się, że fundamentalne - karleją, stają się nieważne - wskazał marszałek Senatu.



- W ten ważny dzień przyjścia Jezusa na świat spotykamy się w gronie rodzinnym, spotykamy się przy stole wigilijnym, dzielimy się opłatkiem, spożywamy wieczerzę wigilijną, kontynuujemy tradycję - polską, chrześcijańską, w tej, w której zostaliśmy wychowani i tę, którą przekazujemy naszym dzieciom, wnukom - mówił Karczewski. Dodał, że "rodziną rodzin" jest nasz naród, cała Polska.



Marszałek Senatu zwrócił się również do polityków. - W codziennym sporze politycznym wiemy, co nas dzieli, ale w tym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wiedzieliśmy, mieliśmy tę świadomość, że Biało-Czerwona nas łączy. Niech ta Biało-Czerwona łączy nas również w przyszłym roku - oświadczył Karczewski.

Życzył wszystkim spokojnych, rodzinnych i dobrych świąt. - Życzę abyście państwo przy stołach wigilijnych rozmawiali o problemach wszystkich, ale w spokoju i abyście mieli czas na rodzinę - dodał marszałek Senatu.

Życzenia od metropolity warszawskiego

Protest podczas opłatka. Część radnych przeciw obecności duchownych W czwartek, w... czytaj dalej » Kard. Kazimierz Nycz zaznaczył, że "Bóg stał się człowiekiem dla nas i dla naszego zbawienia". - Człowiek, jego zbawienie i jego dobro są celem podstawowym tajemnicy wcielenia - podkreślił. Jak zauważył, człowiek powinien być także celem podstawowym parlamentarzystów, którzy służą jemu i dobru wspólnemu.

- To są dwa podstawowe słowa - człowiek i dobro wspólne, dla których wasza praca jest piękna. To ukierunkowanie na człowieka, na dobro wspólne sprawia, że polityka może być - tak jak mówił papież Jan Paweł II - piękną i roztropną troską - dodał kard. Nycz.



Jego zdaniem, jeśli człowiek i dobro wspólne przyświecają pracy polityków, to "nawet spory, które się zdarzają, są sporami o coś, mogą być bardzo konstruktywne i mogą przynosić wiele pozytywnych owoców". - Kiedy w perspektywie wzroku człowieka nie ma, wtedy spór może stać się niedobry i niebezpieczny dla wspólnoty ludzkie - ocenił kard. Nycz. Życzył parlamentarzystom, aby ich praca była "zawsze piękną i roztropną troską o człowieka i dobro wspólne".

Podczas spotkania zorganizowanego w holu głównym gmachu Sejmu kolędy śpiewał zespół "Mazowsze". Parlamentarzyści, którzy brali udział w spotkaniu, podzielili się opłatkiem.