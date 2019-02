Wymiana zdań między Tyszką a Jakim rozbawiła posłów w Sejmie

Video: tvn24

"Nie dajcie się robić Giertychowi w konia"

20.02 | Gdy słuchacie Romana Giertycha i za nim powtarzacie te nieprawdziwe zarzuty pod adresem prokuratury, on z całą pewnością jest bardzo rad, że wodzi was za nos; nie dajcie się robić Giertychowi w konia - mówił do posłów opozycji w środę w Sejmie szef MS Zbigniew Ziobro.

