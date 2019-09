Wniosek o odwołanie Ziobry odrzucony





Sejm w środę wieczorem odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wcześniej odbyła się debata. - Mieliście być książętami sprawiedliwości, jesteście rycerzami hejtu i nienawiści - mówił prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. - Wasz wniosek jest bezprzedmiotowy, odnosicie się do rzeczywistości, która została szybko naprawiona - odparł premier Morawiecki, zwracając się do opozycji.

W środę wieczorem Sejm debatował nad wnioskiem PO-KO o wyrażenie wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Wniosek został odrzucony w głosowaniu. Za jego przyjęciem było 174 posłów, przeciw 240, wstrzymało się siedmiu posłów.

Wcześniej sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniowała go negatywnie.

Wniosek miał związek z doniesieniami Onetu, który napisał, że urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości - w tym były już wiceminister Łukasz Piebiak - mieli stać za zorganizowanym hejtem wobec sędziów krytykujących zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzane przez Zjednoczoną Prawicę.

Budka: bronicie człowieka, który jest za to odpowiedzialny

- Całkowitą odpowiedzialność za to, co działo się w Ministerstwie Sprawiedliwości, ponosi osoba, która wedle konstytucji jest uprawniona do wnioskowania o powołanie swoich zastępców. Jest to obecny na sali minister sprawiedliwości, który powinien, gdyby miał resztki honoru, podać się do dymisji - mówił w trakcie debaty przedstawiciel wnioskodawców Borys Budka z PO.

Dodał, że "przez ostanie cztery lata zamiast reformy wymiaru sprawiedliwości mamy do czynienia z postępującą degradacją systemu".

- Zniszczyliście wymiar sprawiedliwości. Postępowania trwają dłużej, nie ma Trybunału Konstytucyjnego, a Krajowa Rada Sądownictwa wybiera swoich nominantów. Bronicie człowieka, który jest za to odpowiedzialny. Jesteście odpowiedzialni przed Polakami za to, że w ministerstwie, które ma w nazwie sprawiedliwość, dopuszczono do systemowej machiny nienawiści - mówił Budka, zwracając się do posłów partii rządzącej.

- Czy ktoś z państwa jest w stanie uwierzyć, że przez pięć miesięcy od zajęcia nośników elektronicznych słynnej Emilii (internetowej hejterki - red.), do dziś prokurator generalny, minister sprawiedliwości nie miał żadnej wiedzy, co tam się znajduje? Jeżeli państwo w to wierzycie, to dajecie świadectwo, że taka osoba nigdy nie powinna zostać prokuratorem generalnym - ocenił Budka.

"Jesteście za odwołaniem ministra Ziobry, bo wydał zdecydowaną walkę przestępcom?"

W debacie głos zabrał również wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. - To wy spowodowaliście, że zorganizowane grupy przestępcze wkroczyły do naszego państwa. Wy to zrobiliście. Stworzyliście grunt dla międzynarodowych grup przestępczych - zwrócił się do opozycji.

- Dlatego jesteście za odwołaniem ministra Ziobry, bo wydał zdecydowaną walkę przestępcom? Dlatego jesteście za oddzieleniem roli ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego? - pytał.

Wójcik podkreślił, że Ziobro doprowadził do wprowadzenia "konfiskaty rozszerzonej, rejestru pedofilów, kary za znęcanie się nad zwierzętami, walczył z lichwą, z alimenciarzami".

Tłumaczył, że PiS zakupiło trzy miliony kamizelek odblaskowych dla dzieci, czemu miała sprzeciwiać się obecna opozycja. - A wy pytaliście, czy kamizelka chroni dziecko - mówił. - Byliście przeciw temu, żeby wspierać Ochotniczą Straż Pożarną - dodał Wójcik.

- Natychmiastowe decyzje - was nigdy nie było na to stać - mówił w stronę opozycji.

Wójcik: sprawę rozstrzygnie sąd

- W sensie politycznym sprawa jest zakończona, w sensie prawnym - rozstrzygnie to sąd - mówił Michał Wójcik odnosząc się do tak zwanej afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości.

- Minister Ziobro jest najlepszym ministrem sprawiedliwości po wojnie, nie licząc prezydenta Lecha Kaczyńskiego - powiedział Wójcik.

Wcześniej sprawozdawca parlamentarnej komisji sprawiedliwości i praw człowieka Kazimierz Smoliński krytykował wnioskodawców. Tłumaczył, że wykroczyli oni poza składany wniosek, a skupili się na czterech latach działania resortu i ministra Zbigniewa Ziobry.

"Awans życia pan, panie Wójcik, zawdzięcza ministrowi Ziobrze"

- Przed chwileczką byliśmy świadkami tak charakterystycznego dla rządów PiS politycznego hejtu. Arogancja, kłamstwa, wrzaski, ale awans życia pan, panie Wójcik, zawdzięcza ministrowi Ziobrze, więc jest pan całkowicie niewiarygodny w tym, co pan mówi - oceniła Gasiuk-Pihowicz, zwracając się do swego przedmówcy.

Kolejne słowa skierowała do samego ministra sprawiedliwości: - Panie ministrze Ziobro - pana prawa ręka w resorcie, pan minister Piebiak zwykł o sobie mówić "wiceziobro".

- Wiceziobro już stracił swoje stanowisko i dzisiaj pora rozliczyć pana - podkreśliła.

"To jest głosowanie za albo przeciw metodom szkalowania ludzi"

Posłanka PO-Koalicji Obywatelskiej wyraziła też pogląd, że "dzisiaj każdy, kto będzie bronił Zbigniewa Ziobrę, będzie bronił akcji hejtu, która była skierowana wobec niewinnych ludzi".

- Dzisiaj głosowanie w sprawie pana Ziobry to jest głosowanie za albo przeciw metodom, które były stosowane w pana kierownictwie. To jest głosowanie za albo przeciw metodom szkalowania, nękania ludzi tak, jak to było w pana ministerstwie. To głosowanie za albo przeciw nękaniu, atakowaniu rodzin, bliskich, dzieci przy użyciu najpodlejszych metod. To jest głosowanie za albo przeciw esbeckim metodom - oceniła Gasiuk-Pihowicz.

Podkreśliła też, że głosując w sprawie odwołania Ziobry, posłowie wypowiedzą się także na temat granic debaty publicznej.

- I naprawdę żadna władza nie jest warta tego, aby sięgać po tak podłe metody, jakie były używane w Ministerstwie Sprawiedliwości kierowanym przez pana ministra Ziobrę - przekonywała wiceszefowa klubu PO-KO.

Dodała, że przy tej skali odpowiedzialności Ziobry dymisja to "najniższy wymiar kary". - Wymaga tego przyzwoitość - zaznaczyła.

Kosiniak-Kamysz: mieliście być książętami sprawiedliwości, jesteście rycerzami hejtu

- Jest więcej polityki w wymiarze sprawiedliwości, postępowania są przewlekłe, brak jest przejrzystości i jasności. Zrobiliście wiele pseudoreform, dokonaliście wielu zmian, ale one sprowadzają się do jednego - do polityki w wymiarze sprawiedliwości - powiedział prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że resort sprawiedliwości w żaden sposób nie dokonał zmian. - Ministerstwo miało być manufakturą dobrej legislacji, a stało się po prostu fabryką hejtu - ocenił Kosiniak-Kamysz.

Zaznaczył też, że "ta część funkcjonowania państwa (wymiar sprawiedliwości - red.) wymaga dzisiaj ogromnej naprawy".

- Ją można zrobić tylko wtedy i tylko dobrze, kiedy doprowadzimy do rozdzielnia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego i wyboru prokuratora generalnego w wyborach powszechnych - oznajmił szef PSL.

- Mieliście być książętami sprawiedliwości, jesteście rycerzami hejtu i nienawiści - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Kukiz'15: wniosek całkowicie zasadny

- Jeżeli pan minister wiedział o tym wszystkim, o tym, co się dzieje, co wyprawiają jego zastępcy, że materiały są od pięciu miesięcy w rękach prokuratury i nic nie zrobił, to proszę państwa bardzo źle. Są tacy, co w to wierzą. Ale jeżeli nie wiedział, to jeszcze gorzej i tym bardziej nie zasługuje na to stanowisko i tym bardziej powinien się sam podać do dymisji - mówił poseł Maciej Masłowski, przedstawiając stanowisko klubu Kukiz`15.

Dodał, że wniosek o odwołanie Ziobry jest całkowicie zasadny. - Wierzę, że zostanie przegłosowany, chociaż to mała wiara - przyznał.

Poseł Kukiz'15 zaznaczył, że Zbigniew Ziobro stanął przed zadaniem usprawnienia wymiaru sprawiedliwości. - Zadanie było jedno, to, czego oczekiwali obywatele, czyli przyspieszyć procesy sądowe, przyspieszyć działanie całej tej machiny. Niestety, tym się nie zajął - mówił Masłowski.

Dodał, że zamiast tego, Ziobro zajął się zmianami kadrowymi. W ocenie Masłowskiego połączenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości było upolitycznieniem prokuratury.

Ziobro: dajemy Polakom to, co obiecaliśmy

Głos zabrał również sam minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Podkreślił, że wniosek o jego odwołanie został złożony "dokładnie wtedy, kiedy polscy prokuratorzy wydawali postanowienie o zabezpieczeniu największej w historii kwoty miliarda czterystu milionów złotych". - Odbieraliśmy to kartelom narkotykowym, mafii oraz tym, którzy piorą brudne pieniądze. Było to możliwe dzięki dobrej zmianie - wskazał Ziobro.

- Razem z całym rządem Zjednoczonej Prawicy dajemy Polakom to, co obiecaliśmy im w wyborach, dajemy dobrą zmianę i ta zmiana jest realną zmianą. Można ją też mierzyć inaczej, dodatkowymi 432 miliardami złotych, które w ostatnim roku zasiliły budżet państwa z tytułu podatku VAT. Odzyskaliśmy miliardy, ponieważ wypowiedzieliśmy wojnę mafiom VAT-owskim - dodał.

Minister zaznaczył też, że po reformie prokuratury jest więcej postępowań karnych. - Teraz, kiedy zreformowaliśmy prokuraturę jest trzy razy więcej postępowań karnych, jest trzy razy więcej podejrzanych i oskarżonych, jest trzy razy więcej tymczasowo aresztowanych w sprawach VAT-owskich. To pokazuje dobrą zmianę - wskazał Ziobro.

Zdaniem Ziobry "dobrą zmianę można też mierzyć setkami tysięcy dzieci, które po raz pierwszy w życiu dostały alimenty od swoich rodziców, którzy różnie wywiązywali się ze swoich obowiązków".

Premier: reakcja była natychmiastowa

Szef rządu Mateusz Morawiecki podkreślił, że na sprawę, która była powodem wniosku o wotum nieufności wobec Ziobry rząd zareagował "szybko i bardzo właściwie". Jak dodał "minister zareagował w sposób natychmiastowy".

- Była to sprawa, którą z całą pewnością można nazwać kłótnią w rodzinie sędziów. Jedni sędziowie rzeczywiście bronią i bronili starego porządku, aby było tak jak było - mówił premier.

Ale pojawili się sędziowie, dodał, "którzy chcą naprawiać rzeczywistość" i nie godzą się "na tak niską jakość wymiaru sprawiedliwości, jaka miała miejsce w III RP".

- Wasz wniosek jest bezprzedmiotowy, odnosicie się do rzeczywistości, która została szybko naprawiona - podkreślił Morawiecki zwracając się do opozycji.

Premier ocenił, że opozycja dostrzega "zachowania tylko w jednej części", tej, która dotyczyła korespondencji wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, a nie dostrzega "jakże karygodnych sformułowań po stronie sędziów, którym przyklaskuje".

- Patrzycie jednostronnie na ten proces i tak jak nie dostrzegaliście wcześniej wielkiej piramidy Amber Gold, (...) jak nie dostrzegaliście, albo nie chcieliście dostrzegać wielkiej luki VAT-owskiej, tak wielkiej jak wyciek ścieków warszawskich, a jednocześnie domagacie się od ministra sprawiedliwości - pośrednio - żeby kontrolował telefony swoich podwładnych. Macie autorytarne zapędy. (...) My nie dopuszczamy takich standardów, trudno żeby szef instytucji kontrolował telefony wszystkich swoich podwładnych. To nie są nasze standardy - oświadczył premier.

