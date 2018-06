Wnioski o wotum nieufności wobec Rafalskiej i Szydło odrzucone





»

Sejm odrzucił wnioski o wotum nieufności dla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz wobec wicepremier Beaty Szydło. Jeszcze przed głosowaniem, podczas sejmowej debaty o wniosku w sprawie minister Rafalskiej, posłowie opozycji wskazywali, że kierowany przez nią resort ma "twarz pogardy, obłudy i złośliwości" i doprowadził do "poniżenia, upokorzenia i skłócenia środowiska osób niepełnosprawnych". Beaty Szydło bronił premier Mateusz Morawiecki.

Za odwołaniem Szydło opowiedziało się 189 posłów, 235 było temu przeciwnych, a czterech wstrzymało się od głosu.



Po odrzuceniu tego wniosku politycy Prawa i Sprawiedliwości nagrodzili wicepremier brawami oraz skandowali: "Beata!".

Oglądaj Wideo: Reuters Wniosek o wotum nieufności wobec Rafalskiej odrzucony



"Pytanie, czyje interesy reprezentujecie? My reprezentujemy interesy Polaków" Za Prawem i... czytaj dalej » Z kolei za odwołaniem Rafalskiej zagłosowało 192 posłów, 234 było temu przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu. Wyniki tego głosowania również zostały przyjęte przez polityków PiS oklaskami.

Głosowanie poprzedziły debaty na wnioskiem o wotum nieufności. W sprawie Szydło głos zabrał najpierw premier Mateusz Morawiecki. Po uzasadnieniu wnioskodawców z PO zaś na mównicy pojawiła się sama Szydło.

"Wymierzyła protestującym policzek"

Po debacie na temat Beaty Szydło nastąpiła debata nad wnioskiem nieufności wobec Elżbiety Rafalskiej.

Posłanka PO Marzena Okła-Drewnowicz w trakcie sejmowej debaty pytała, "ile trzeba mieć w sobie wyrachowania, żeby poniżyć, upokorzyć i skłócić środowisko osób niepełnosprawnych albo przychodzić do nich na rozmowy i na nich krzyczeć, że minister ma swoją godność". Według niej Rafalska "pokazała swoją godność, kiedy przytuliła 70 tysięcy złotych nagrody".



Okła-Drewnowicz oceniła, że minister rodziny "wymierzyła protestującym policzek, proponując im 500 złotych w pieluchach, żeby nie było nadużyć, żeby matki nie przehulały pieniędzy".



- Jackowi Kurskiemu daliście w gotówce, ojcu Rydzykowi - w gotówce, nagrody sami sobie też daliście w gotówce. Dlaczego nie przyjęła pani swoich 70 tysięcy w mydle i papierze toaletowym, przecież w każdym domu się przyda? - dopytywała posłanka PO.



- Za co pani tak bardzo nie lubi najsłabszych i najbardziej potrzebujących - niepełnosprawnych, samotnych rodziców, dzieci z domów dziecka. Czyżby za to, że nie są silną i szeroką grupą głosującą w wyborach i nie można na nich zbić politycznego kapitału? - pytała. - Wnosimy o pani dymisję - oświadczyła Okła-Drewnowicz.

"Jedno z najsilniejszych ogniw rządu"

Morawiecki broni Szydło: to my jesteśmy spadkobiercami Solidarności Nie musimy... czytaj dalej » Bożena Borys-Szopa z Prawa i Sprawiedliwości zaznaczyła, że opozycja "uderzyła" w "jedno z najsilniejszych ogniw rządu Zjednoczonej Prawicy". Dodała, że za minister Rafalską "stoją polskie rodziny, którym minister przywróciła godność, pewność jutra i uśmiechnięte twarze dzieci - zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych".



- Polityka społeczna, rodzina, praca, to szczególne obszary, które wymagają zrozumienia, ciepła, empatii i odwagi w podejmowanych działaniach. Pani minister Rafalska posiada te cechy, dlatego jest tak bardzo lubiana i witana z serdecznością wszędzie, gdzie się pojawia - mówiła Borys-Szopa.

Podkreśliła, że sukcesami minister rodziny są m.in. program 500 plus, Maluch plus, czy program "Za życiem". - Wnioskodawcy zaślepieni nienawiścią do rządu Prawa i Sprawiedliwości nie chcą dostrzec tych wszystkich działań rządu, których celem było i nadal jest poprawianie sytuacji materialnej i bytowej wymagających wsparcia ze strony państwa - powiedziała posłanka PiS.

"Twarz pogardy, obłudy i złośliwości"

Z kolei zdaniem posłanki PO Joanny Augustynowskiej 40-dniowy protest osób niepełnosprawnych i ich rodziców w Sejmie obnażył całą prawdę o tym, jak zarządzane jest ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej i jakimi kryteriami kieruje się przy podejmowaniu decyzji. - Dla Rafalskiej i jej drużyny to są wyłącznie zyski polityczne. Przypomnę, że w 2014 roku pani minister szeptała do ucha osobom protestującym: zagłosujcie na mnie, zagłosujcie na PiS, zrealizujemy wszystkie wasze postulaty - mówiła posłanka PO.



"Dlaczego nie zareagowały na akty przemocy?". Pytania do Szydło i Rafalskiej Posłowie PO złożą... czytaj dalej » W ocenie Augustynowskiej ministerstwo rodziny będzie zapamiętane jako te, które ma "twarz pogardy, obłudy i złośliwości". - Tę twarz widziała cała Polska w trakcie trwającego 40 dni protestu, który dziś ciągle nie jest zakończony. On jest zawieszony, bo nie miała pani umiejętności znalezienia kompromisu, nie dogadała się pani z nimi, pani zwyczajnie stchórzyła - mówiła Augustynowska.

"Pani w pierwszej kolejności powinna służyć obywatelom"

Kornelia Wróblewska z Nowoczesnej zarzuciła minister Rafalskiej, że pozwala, by rząd "posługiwał się" nią "w wypełnianiu interesów partyjnych". - Pani w pierwszej kolejności powinna służyć obywatelom - dodała posłanka, zwracając się do szefowej resortu rodziny.



Według Wróblewskiej ludzie, których zatrudniła Rafalska, nie przyczyniają się do rozwiązania priorytetowych spraw. - Wręcz przeciwnie - zamiast pracować na sukcesy kierowanego przez panią resortu działają na czas, na spowolnienie, na niekorzyść. Zamiast upraszczać prawo i dostosowywać do europejskich norm piętrzy się demokracja i budują mury między rządem, a obywatelami - mówiła posłanka Nowoczesnej.



PO do Szydło: oni panią rozliczą, rozliczą z tej bezduszności Potrafiła pani... czytaj dalej » - To wotum nieufności jest wynikiem pani zaniechań i bezradności w kryzysowych sytuacjach. Dzień po Dniu Matki zakończył się trwający 40 dni strajk osób z niepełnosprawnościami w Sejmie. Zawiodła pani, nie tylko nieumiejętnym prowadzeniem rozmów, nie tylko wysyłaniem swoich pełnomocników, którzy swoją arogancką postawą obrażali protestujących obywateli. (...) Zawiodła pani przede wszystkim zaniechaniem i niewywiązywaniem się ze składanych wyborcom obietnic - powiedziała Wróblewska.

"Wniosek o odwołanie jest polityczny"

Agnieszka Ścigaj z Kukiz'15 zastrzegła, że nie będzie się odnosić personalnie do Rafalskiej, bo - jak powiedziała - zmiana personalna na stanowisku ministra "w całym układzie, całym tym systemie nic nie zmieni".



- Uważam, że ten wniosek o pani odwołanie jest polityczny, dlatego konsekwentnie mówimy, że nie chcieliśmy tego wniosku, bo on nic nie zmieni w sytuacji osób niepełnosprawnych - podkreśliła, mówiąc w imieniu Kukiz'15.