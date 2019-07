Sejm nie wykonuje wyroku sądu. "Mamy kolejną datę przełomową"





Nie może być żadnych wątpliwości, że ten wyrok podlega wykonaniu. Stawianie się ponad tym wyrokiem jest zaprzeczaniem podstawowej zasadzie państwa prawa. To coś bardzo groźnego, moment przełomowy - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 Jerzy Stępień. - Każdy organ państwowy jest zobowiązany do ścisłego wykonania takiego orzeczenia - dodał Andrzej Zoll. Byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego odnieśli się do niewykonania wyroku sądu w sprawie publikacji list poparcia do KRS.

Mimo prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, Kancelaria Sejmu wciąż nie poinformowała, kto podpisał się na listach poparcia dla kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Termin mijał we wtorek, jako że 16 lipca do kancelarii wpłynęło pisemne uzasadnienie orzeczenia NSA, nakazującego udostępnienie wykazów osób, które poparły kandydatury na członków nowej, wyłanianej przez polityków, KRS. Listy poparcia do KRS pozostają tajne. NSA: prawomocne orzeczenie wiąże organy państwowe Prezes Urzędu... czytaj dalej »

We wtorek rano na stronie internetowej Sejmu pojawił się komunikat, w którym poinformowano, że w poniedziałek "do Kancelarii Sejmu wpłynęło wydane tego samego dnia postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zobowiązujące Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upublicznienia lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych osobowych sędziów, zawartych w wykazach osób popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa".

"Każdy organ państwowy jest zobowiązany do ścisłego wykonania takiego orzeczenia"

Do tej sprawy odnieśli się w "Faktach po Faktach" byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Zoll i Jerzy Stępień.

- Podział władzy to jest podstawowa zasada konstytucyjna. Władza ustawodawcza i wykonawcza są rozdzielone z władzą sędziowską. Jeżeli mamy do czynienia z prawomocnym, niepodlegającym odwołaniu orzeczeniu sądowym, to nie można tego orzeczenia kwestionować. Każdy organ państwowy jest zobowiązany do ścisłego wykonania takiego orzeczenia - skomentował Zoll.

Jak zaznaczył, "nie wskazano żadnych błędów, żeby Naczelny Sąd Administracyjnych dopuścił się jakiegoś uchybienia, które by mogło prowadzić do kwestionowania orzeczenia". - Dlatego doszło do niespotykanego nadużycia praworządnego funkcjonowania organów państwowych - dodał. RPO "postanowił skorzystać z przysługujących mu uprawnień". Włącza się w sprawę list poparcia "Prezes Urzędu... czytaj dalej »

"NSA będzie mógł ukarać kogoś, kto blokuje ujawnienie list sędziów"

- Nad tym się pochylało wielu sędziów, wybitnych specjalistów prawa administracyjnego, nie może być żadnych wątpliwości, że ten wyrok podlega wykonaniu - zwrócił uwagę Jerzy Stępień.

- Stawianie się ponad tym wyrokiem jest zaprzeczaniem podstawowej zasady państwa prawa. To jest coś bardzo groźnego. To jest też jakiś moment przełomowy. Tak, jak momentem przełomowym było nieopublikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, co doprowadziło do zmarginalizowania tej instytucji i pogłębiło chaos prawny. Teraz mamy kolejną datę przełomową, która prawnika może napawać tylko najgorszymi przeczuciami - mówił.

Pytany, czy w polskim prawie możemy mówić o tym, że jakikolwiek urząd może zablokować jakiekolwiek orzeczenie sądu, odpowiedział, że żaden urząd nie może zablokować orzeczenia sądu. I wskazał, że Naczelny Sąd Administracyjny będzie mógł ukarać kogoś, kto blokuje ujawnienie list sędziów.

- To w ogóle nie ma nic wspólnego z problematyką danych osobowych. Ci sędziowie, którzy podpisywali wnioski działali jako sędziowie, jako osoby publiczne, a nie jako osoby, które działają gdzieś w innej sferze, gdzie ich interesy jako osób mogłyby być naruszone - zaznaczył były prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Stępień zapytany, kto w tej sprawie może zostać ukarany, odpowiedział, że "marszałek Sejmu albo szef Kancelarii Sejmu".

Zgodził się z nim profesor Zoll. - Też miałbym wątpliwości, czy ukarany powinien być marszałek Sejmu - bardziej za tym bym się opowiadał - czy szef Kancelarii Sejmu. To jest bardzo poważna kwestia ustrojowa. Tu marszałek Sejmu bierze na siebie pełną odpowiedzialność - powiedział.