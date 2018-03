Akcja plakatowa kontra wyniki głosowania. Strajk Kobiet w Sejmie





Posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus rozwiesiła w Sejmie plakaty informujące o Strajku Kobiet. Jeden z nich przykleiła na drzwiach biura klubu PiS. Na reakcję posłów Prawa i Sprawiedliwości nie trzeba było długo czekać.

- Mam nadzieję, że przynajmniej zwróci uwagę i dojdzie do jakiejś refleksji w głowie polityków Prawa i Sprawiedliwości - powiedziała posłanka Joanna Scheuring-Wielgus wieszając plakat o strajku. Ten na drzwiach do klubu PiS został zaklejony kartką z wynikami głosowania nad skierowaniem do dalszych prac projektu "Ratujmy Kobiety". Zakładał on liberalizację przepisów aborcyjnych a do tego, by był dalej procedowany zabrakło 9 głosów. W głosowaniu nie wzięło udziału 29 posłów PO i 10 Nowoczesnej - Jeżeli miałyby się odbywać gdziekolwiek protesty, to uważam, że pod biurami Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej - stwierdziła Wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek z Prawa i Sprawiedliwości.

