Opublikowali raport "o metodach szykanowania niezależnych sędziów"

Krzysztof Parchimowicz o sprawie prokuratora Mariusza Krasonia

08.07| Stowarzyszenie Prokuratorów "Lex Super Omnia" w liście otwartym do prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego wezwało do natychmiastowego wstrzymania decyzji o oddelegowaniu prokuratora Mariusza Krasonia do prokuratury we Wrocławiu. - To jest kropla, która przelała czarę goryczy - komentował tę sprawę we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 prezes tego stowarzyszenia Krzysztof Parchimowicz.

