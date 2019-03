Sędzia ma kłopoty dyscyplinarne. Za sprawą koszulek "Konstytucja"

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Dorota Lutostańska stanie przed sądem dyscyplinarnym pod zarzutem "oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa". Zastępca rzecznika dyscyplinarnego zarzucił jej, że nie wyłączyła się z rozprawy działaczek Komitetu Obrony Demokracji za ubranie posągów bab pruskich w koszulki z napisem "KonsTYtucJA, Jędrek". Miesiąc wcześniej sędzia miała pozować do zdjęcia w takiej samej koszulce.

Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski poinformował w czwartek, że do sądu wpłynęło postanowienie zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych "o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędzi Dorocie Lutostańskiej".

Sędzia Lutostańska orzeka w wydziale karnym Sądu Okręgowego w Olsztynie, wcześniej była wieloletnią sędzią i przewodniczącą wydziału karnego w sądzie rejonowym w tym mieście.



"Rzecznik poinformował nas, że przedstawił sędzi Dorocie Lutostańskiej zarzut dyscyplinarny popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych" - podał sędzia Dąbrowski-Żegalski. Dodał, że przewinienie ma polegać na "oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa".

Nie wyłączyła się z orzekania

Rzecznik zarzucił sędzi Lutostańskiej, że nie wyłączyła się z orzekania w sprawie dwóch działaczek KOD, które odpowiadały przed sądem za ubranie w koszulki z napisem "KonsTYtucJA, Jędrek" posągów bab pruskich.

Źródło: tvn24 Koszulki z napisem ""KonsTYtucJA, Jędrek" na posągach bab pruskich w Olsztynie

Sędzia Lutostańska 23 listopada 2018 roku wydała postanowienie utrzymujące w mocy orzeczenie sądu I instancji o odmowie wszczęcia postępowania w tej sprawie, uznając, że zachowanie obwinionych nie zawierało znamienia wykroczenia, gdyż nie było społecznie szkodliwe.

"Wątpliwość co do jej bezstronności"

Rzecznik zarzucił sędzi, że "zaniechała żądania wyłączenia od udziału w sprawie mimo istnienia okoliczności tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności, to jest publicznego wystąpienia w koszulce oznaczonej takim samym symbolem jak koszulki, których postępowanie przed sądem dotyczyło, a które to wystąpienie zostało utrwalone poprzez fotografie, następnie rozpowszechnione za pomocą internetu".

1 listopada sędziowie z całej Polski z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości robili sobie grupowe, pamiątkowe zdjęcia w koszulkach z napisem "konsTYtucJA". Wśród sfotografowanych była sędzia Dorota Lutostańska.



Sprawa sędzi Lutostańskiej będzie rozpoznana przez Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Łodzi.