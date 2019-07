Sędzia Trybunału Konstytucyjnego powołany do PKW

Foto: Krzysztof Sitkowski / KPRP Video: Ewa Koziak / Fakty po południu

Sędzia Grzegorz Jędrejek wszedł na miejsce Wojciecha...

To była oczekiwana zamiana miejsc, bo sędzia Wojciech Hermeliński przechodzi na emeryturę. Na jego miejsce jako członka składu do Państwowej Komisji Wyborczej powołany został sędzia TK Grzegorz Jędrejek. To jednak nie oznacza, że sędzia Jędrejek został przewodniczącym PKW - nowy przewodniczący zostanie dopiero wybrany.

