Nie mamy żadnego dowodu, który potwierdzał jakąkolwiek moją winę, a są wyciągane konsekwencje tylko na podstawie informacji prasowych - powiedział TVN24 sędzia Tomasz Szmydt, odnosząc się do doniesień związanych z organizowaniem hejtu wobec niektórych sędziów. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydał zarządzenie o odsunięciu Szmydta od wykonywania czynności służbowych. Wcześniej przewodniczący nowej KRS sędzia Leszek Mazur poinformował, że prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wycofał delegację Szmydta do Biura Krajowej Rady Sądownictwa.

Nazwisko Szmydta pojawia się w doniesieniach dotyczących zorganizowanej akcji hejtu wobec wybranych sędziów krytykujących zmiany wprowadzane przez Zjednoczoną Prawicę w wymiarze sprawiedliwości.

- W żadnych grupach dotyczących oczerniania sędziów, w jakichś tajnych grupach nieformalnie zhierarchizowanych w strukturze jakiejś mafijnej, bo tak to się często przedstawia w prasie, nigdy nie uczestniczyłem - stwierdził w środę Tomasz Szmydt w rozmowie z reporterem TVN24 Michałem Traczem.

Podkreślił, że "nigdy nie miał nic wspólnego z kontem KastaWatch". - Nie wiem, kto to konto prowadzi, bo nawet to próbują mi "przypiąć" niektóre media (...). Absolutnie nie wiem, kto to konto prowadzi - dodał.

Ziobro odwołał sędziego Cichockiego z delegacji do sądu apelacyjnego Sędzia Arkadiusz... czytaj dalej » Pytany, czy dostawał pieniądze od innych sędziów, odpowiedział, że "może przedstawić wydruki z rachunków bankowych". - Zresztą moja jeszcze obecnie żona wskazała, że rachunki zostały przelewane na jej konto - powiedział. Przyznał, że czuje się pokrzywdzony, "stąd działania prawne, które zostaną podjęte".

TVN24 dowiedziała się, że prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydał w środę zarządzenie o odsunięciu od wykonywania czynności służbowych sędziego Tomasza Szmydta.

Rzeczniczka WSA w Warszawie Małgorzata Jarecka potwierdziła, że prezes tego sądu "zarządził przerwę w wykonywaniu czynności służbowych przez pana sędziego Tomasza Szmydta do czasu wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie ewentualnego zawieszenia pana sędziego przez sąd dyscyplinarny".

- W ocenie prezesa dobro sądu wymaga takiego działania - dodała w rozmowie z dziennikarzami.

"Wyciągane konsekwencje tylko na podstawie informacji prasowych"

Sędzia Szmydt pytany, czy zgadza się z decyzją prezesa WSA, odpowiedział, że "to jest decyzja prezesa sądu". - Mam swoje odczucia na ten temat, ale nie chciałbym ich upubliczniać. Tak naprawdę mogę powiedzieć jedno zdanie. W sytuacji, kiedy nie dajemy możliwości obrony, wykazania swoich racji komuś, tak naprawdę można zniszczyć każdemu w ten sposób karierę, życie osobiste i życie rodzinne - mówił.

Afera hejterska w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kim są "Herszt" i "Kuba MS" Były wiceminister... czytaj dalej » Zauważył, że zostały "podjęte takie środki tylko na podstawie spekulacji mediów w tym momencie”.

- Nie mamy żadnego dowodu, który potwierdzał jakąkolwiek moją winę, winę kogokolwiek innego, a są wyciągane konsekwencje tylko na podstawie informacji prasowych, które nie są w żaden sposób potwierdzone - dodał.

"Podpisałem dokument odwołujący sędziego Szmydta"

Wcześniej w środę przewodniczący nowej Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Leszek Mazur powiedział, że we wtorek po południu wpłynęło pismo prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wycofał delegację do Biura Krajowej Rady Sądownictwa sędziemu Tomaszowi Szmydtowi.

W środę na konferencji prasowej Mazur potwierdził, że podpisał "dokument odwołujący sędziego Tomasza Szmydta z funkcji dyrektora wydziału prawnego w Biurze KRS".

Powtórzył, że ma to związek z pismem prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. - To jest bardzo krótkie pismo z powołaniem podstawy prawnej, ale bez uzasadnienia - powiedział.

Oglądaj Wideo: tvn24 Mazur: podpisałem dokument odwołujący sędziego Szmydta z funkcji dyrektora wydziału prawnego w Biurze KRS

Afera hejterska

Onet napisał, że urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości - w tym były już wiceminister Łukasz Piebiak - mieli stać za zorganizowanym hejtem wobec sędziów krytykujących zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzane przez Zjednoczoną Prawicę. Mitera: Emilia się do mnie "przykleiła". Nie wiedziałem o jej hejterskiej działalności Z racji mojego... czytaj dalej »

HEJT WOBEC SĘDZIÓW. CO WIEMY O SPRAWIE>>>

Według informacji portalu na komunikatorze WhatsApp miała powstać zamknięta grupa o nazwie "Kasta", która wymieniała się pomysłami na oczernianie niektórych sędziów. Według mediów miał do niej należeć między innymi sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Tomasz Szmydt, delegowany do biura prawnego KRS.

KONKRET 24 o sędziach, których nazwiska pojawiają się w sprawie zorganizowanej akcji hejtu >>>

Mitera: błąd w wyborze żony nie może kogoś dyskwalifikować

Wcześniej w środę w "Rozmowie Piaseckiego" na antenie TVN24 rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa Maciej Mitera mówił, że w przypadku sędziego Tomasza Szmydta "sprawa jest prostsza, bo to nie jest członek KRS i jeżeli są przyczyny, może się zakończyć delegacja".

- W trybie pilnym został przez dyrektora i przewodniczącego poproszony o powrót z urlopu - mówił. Jak dodał, podobno złożył też wyjaśnienia.

Pytany, czy to jest dobry standard, że sędzia Tomasz Szmydt dalej orzeka, odparł: - Błąd w wyborze żony nie może kogoś dyskwalifikować.

Sędzia Tomasz Szmydt to prywatnie mąż Emilii, z którą jest w trakcie rozwodu.

Źródło: SA/WA Sędzia Tomasz Szmydt dalej orzeka

Dopytywany, czy Szmydt nie powinien zrezygnować z orzekania do czasu wyjaśnienia tej sprawy, stwierdził, że to nie są proste sprawy. - To nie jest tak, że ja sobie tutaj robię przerwę. To musi być albo urlop wypoczynkowy, albo dla poratowania zdrowia, jeżeli jego zdrowie szwankuje. Nie można tak sędziego sobie odsunąć, chyba że jest postępowanie dyscyplinarne, orzeczenie.

Oglądaj Wideo: tvn24 Mitera: błąd w wyborze żony nie może kogoś dyskwalifikować

Rzecznik dyscyplinarny NSA bada sprawę dwóch sędziów

W poniedziałek informowano, że rzecznik dyscyplinarny NSA podjął czynności wyjaśniające w sprawie sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Tomasza Szmydta i sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Rafała Stasikowskiego. "Nie było żadnej grupy Kasta". Pełnomocnicy sędziów zapowiadają pozwy i akty oskarżenia Przygotowanych... czytaj dalej »

"Rzecznik prasowy NSA informuje, że wobec obszernie opisywanych w mediach w ostatnich dniach zachowań sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasza Szmydta i sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Rafała Stasikowskiego, odpowiednio na żądanie prezesa WSA w Warszawie oraz prezesa NSA, rzecznik dyscyplinarny NSA podjął stosowne czynności wyjaśniające, które mogą stanowić podstawę do wszczęcia w tej sprawie postępowania dyscyplinarnego wobec wymienionych sędziów" - głosił komunikat zamieszczony na stronie NSA.

Pełnomocnik części sędziów - wymienianych jako członkowie grupy "Kasta" - mecenas Bartosz Lewandowski mówił we wtorek, że "nie było takich rozmów, nie było żadnej grupy 'Kasta', nie było żadnej grupy sędziów, która miała na celu hejtowanie w przestrzeni publicznej swoich kolegów i koleżanek".

Poinformował też, iż on i kilku innych adwokatów - w imieniu sześciu wymienianych przez media sędziów, w tym sędziego Szmydta - przygotują 21 prywatnych aktów oskarżenia w sprawach zniesławień i znieważeń i 25 pozwów cywilnych o ochronę dóbr osobistych na łączną kwotę zadośćuczynień około 10 mln zł na cel społeczny. Prywatne oskarżenia i pozwy będą dotyczyły m.in. dziennikarzy i wydawców kilku mediów.