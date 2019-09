Mówił "tego wam nie zapomnę", teraz ubolewa. Sędzia Radzik: moje słowa były nie na miejscu

Video: tvn24

Sędzia Arkadiusz Cichocki o kontaktach z Emilią: popełniłem...

06.09 | Latem 2018 roku popełniłem najgorszy błąd w swoim życiu. Zawiodłem swoją rodzinę, za co bardzo ją przepraszam i będę przepraszał do końca życia i prosił ich o wybaczenie. Zawiodłem również sędziego Tomasza Szmydta. Choć znałem go krótko, poznałem go jako osobę bardzo mi życzliwą. W tamtym czasie krótkotrwale związałem się z Emilią. Przy czym była to relacja bardzo toksyczna. Emilia po ujawnieniu naszej relacji zaczęła mnie szantażować. Nękać w szczególności wyjawieniem mojej żonie, a także moim małoletnim dzieciom, intymnych szczegółów naszych kontaktów, naszej znajomosci, naszych rozmów za pośrednictwem komunikatorów, w tym zdjęć. Wysyłaliśmy sobie nawzajem takie zdjęcia, także o charakterze bardzo prywatnym. Za obopólną zgodą miały one być odrazu usuwane. Nigdy nie miały być kopiowane i nikt nigdy miał ich nie zobaczyć. Ja swoje kasowałem zgodnie z umową. Później okazało się, że ona nie. W okresie naszej znajomości pomagałem Emilii finansowo. Na życie, na różne prywatne sprawy. Taże na detoks. Na początku listopada 2018 roku zmieniłem numer telefonu. Emilia dowiedziała się o tym po pewnym czasie i ponownie zaczęła mnie nękać.

