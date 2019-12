Sędzia Safjan o projekcie PiS: wywrócenie do góry nogami porządku europejskiego





Polska z rozwiązaniami, które miałyby być wprowadzone przez tę ustawę, w istocie nie może funkcjonować już jako poważny partner w Unii Europejskiej - powiedział w rozmowie z "Faktami" TVN sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Marek Safjan. Odniósł się w ten sposób do zgłoszonego przez posłów klubu PiS projektu nowelizacji ustaw dotyczących sądownictwa.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w czwartek w Sejmie projekt nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym i innych ustaw. Zakłada on między innymi "możliwość złożenia z urzędu takich sędziów, którzy domniemywaliby sobie możliwość podważania Krajowej Rady Sądownictwa". Ustawa zakazywałaby też sędziowskim samorządom "podejmowania uchwał wyrażających wrogość wobec innych władz".

"Chodzi o nałożenie bardzo poważnych ograniczeń na sędziów"

O proponowanych zmianach mówił w rozmowie z "Faktami" TVN sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Marek Safjan.

- To, co rzuca się w oczy, to niewątpliwie przesłanie bardzo jednoznaczne. Przesłanie, które wskazuje na to, że chodzi o nałożenie bardzo poważnych ograniczeń na sędziów i stworzenie poprzez owe regulacje instrumentu nacisku - nie obawiam się użyć tego słowa - na sędziów, którzy orzekają w sprawach związanych bezpośrednio z prawami obywateli - mówił.

Safjan zwrócił uwagę na przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, a zwłaszcza artykuł 107. Według proponowanego w projekcie nowelizacji brzmienia tego artykułu, sędziowie mają "odpowiadać dyscyplinarnie za przewinienia służbowe (dyscyplinarne), w szczególności za: 1. oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa, w tym odmowę stosowania przepisu ustawy, jeżeli jego niezgodności z Konstytucją lub umową międzynarodową ratyfikowaną za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie nie stwierdził Trybunał Konstytucyjny; 2. działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości; 3. działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego lub skuteczność jego powołania; 4. działania o charakterze politycznym; 5. uchybienie godności urzędu".

W ocenie sędziego Safjana w tym miejscu projekt przewiduje odpowiedzialność dyscyplinarną za czynności, które "wiążą się w gruncie rzeczy po pierwsze z orzekaniem przez sędziego, a po drugie dotyczą elementów związanych z wykonywaniem wyroków Trybunału Sprawiedliwości bezpośrednio i ze stosowaniem konstytucji".

- Ten przepis przewiduje, że nie można sięgnąć tak naprawdę do prawa europejskiego, czyli nie można zastosować na przykład regulacji zawartej w Karcie Praw Podstawowych, która zawiera katalog najważniejszych praw jednostki, wyraża wspólny system wartości dla całej Unii Europejskiej. Nie można tego zastosować przy interpretacji prawa polskiego w materii, która jest jakoś związana z dziedzinami europejskimi. Nie można tego zrobić, dopóki sam Trybunał Konstytucyjny - według tego projektu - nie wypowiedział się o zgodności prawa polskiego, ustawy polskiej z konstytucją - wyjaśnił sędzia TSUE.

"To jest wywrócenie do góry nogami porządku europejskiego"

Safjan mówił, że jeżeli "ustawa X jest niezgodna wedle przekonania sędziego z prawem europejskim, sięga on do pytania prejudycjalnego, pyta Trybunał Sprawiedliwości o treści norm europejskich, o interpretacje, otrzymuje odpowiedź i teraz według tego projektu w gruncie rzeczy nie mógłby zastosować orzeczenia Trybunał Sprawiedliwości. Musiałby czekać na odpowiedzieć Trybunału Konstytucyjnego".

- Tutaj wkraczamy na najbardziej czuły i wrażliwy grunt, związany z funkcjonowaniem porządku prawnego Unii Europejskiej, dlatego że ten porządek opiera się na tym, że każdy sędzia krajowy, jako sędzia europejski, ma prawo i obowiązek (...) zastosowania normy europejskiej, czyli zastosowania w taki sposób prawa krajowego, który będzie zgodny z normą europejską - wyjaśnił.

Sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE wskazał przy tym, że "jeżeli okazałoby się, że norma europejska jest tak interpretowana i ma taką treść, której się nie da uzgodnić z polską ustawą, to polska ustawa musi być w tym momencie pozostawiona bez zastosowania". - Sędzia musi zastosować normę europejską, jeżeli to jest norma o bezpośrednim stosowaniu, a nie normę krajową - tłumaczył.

- Na tym właśnie opiera się jednolitość stosowania. Na tym się opiera przekonanie, że wszystkie sądy będą stosowały podobne standardy prawne. Na tym w gruncie rzeczy polega funkcjonowanie zasady wzajemnego zaufania, wzajemnego uznawania orzeczeń. To jest kwestia stabilności porządku prawnego w całej Unii - wyjaśnił Safjan.

- I dlatego przyjecie takiego rozwiązania, które grozi sędziom za stosowanie tego mechanizmu - ukształtowanego od kilkudziesięciu lat w orzecznictwie - to jest wywrócenie do góry nogami porządku europejskiego. Niestety, trzeba użyć tego słowa. To jest niezwykle niebezpieczne - zaznaczył.

Sędzia Safjan: to jest tak naprawdę zmiana polskiej konstytucji

Sędzia przekonywał, że to, co zostało zawarte w projekcie nowelizacji "jest sprzeczne punktowo z polską konstytucją".

- Rozwiązanie, które jest zawarte w tej ustawie, jest tak naprawdę zmianą polskiej konstytucji w drodze ustawy zwykłej, co jest oczywiście niedopuszczalne - komentował Safjan, który był prezesem polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Jego zdaniem, "to jest sytuacja, w której muszą się włączyć czerwone światła i muszą się zapalać te światła każdemu, kto jest odpowiedzialny za porządek prawny".

Safjan wskazał ponadto, że "jest jeszcze jeden element, który jest dramatycznie niebezpieczny". - Ta ustawa tak naprawdę bezpośrednio wkracza w sferę orzeczniczą, ona ogranicza w sposób bezpośredni, jednoznaczny niezawisłość sędziowską - ocenił.

Sędzia Safjan: z takimi rozwiązaniami Polska nie może funkcjonować już jako poważny partner w Unii Europejskiej

Według Safjan, "Polska z takimi rozwiązaniami, które miałyby być wprowadzone przez tę ustawę, w istocie nie może funkcjonować już jako poważny partner w Unii Europejskiej".

- Tego rodzaju przepisy są tak ewidentnie sprzeczne z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości (UE - red.), (...) z artykułem 19 Traktatu o Unii Europejskiej, który mówi o drodze sądowej w krajach członkowskich, artykułem 47, który mówi o efektywności ochrony sądowej i z wieloma innymi zasadami, które wiążą się ze współpracą krajów członkowskich, że trudno wyobrazić sobie, że można by tego rodzaju rozwiązania podtrzymywać w jakiejkolwiek postaci - ocenił.

