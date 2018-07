Jeden z sędziów Trybunału się wyłamał. "Postępowanie należało umorzyć w całości"

Trybunał Konstytucyjny w związku ze sprawą koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego orzekł we wtorek głosami sędziów wybranych przez Prawo i Sprawiedliwość, że prezydent może skorzystać z prawa łaski także wobec osoby, która nie została jeszcze prawomocnie skazana. Inny z sędziów rozpoznających sprawę, Leon Kieres, wyraził odrębne zdanie. Uzasadniał, że "skazanie musi być prawomocne, bo dopiero wtedy aktualizuje się niezbędny przedmiot, substrat prawa łaski".

Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do osób skazanych przez Trybunał Stanu. Artykuł 139 Konstytucji RP

Sędzia Kieres wskazywał w zdaniu odrębnym od większości składu orzekającego, że "z artykułu 139 konstytucji można jedynie wysunąć wniosek, że prawo łaski stosuje się do osób skazanych przez inne organy niż Trybunał Stanu".

- Skazanie musi być prawomocne, bo dopiero wtedy aktualizuje się niezbędny przedmiot, substrat prawa łaski. Dalej, musi wystąpić przesłanka prawomocnej kary, która ma być darowana i wina, która ma być puszczona w niepamięć - tłumaczył sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

W jego przekonaniu "dopóki postępowanie jest w toku ani wina, ani kara nie tylko nie są przesądzone, ale obowiązuje zasada domniemania niewinności".

- Ingerencja w formie abolicji indywidualnej jest wtedy przedwczesna i bezprzedmiotowa - podkreślił.

Dlatego - jak argumentował Kieres - "postępowanie w tej sprawie należało umorzyć w całości". - Trybunał Konstytucyjny nie może zastępować prawodawcy w jego konstytucyjnych uprawnieniach - wskazywał.

"Wnioskodawca nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku"

Trybunał Konstytucyjny: prezydent mógł ułaskawić Kamińskiego Trybunał... czytaj dalej » Sędzia, wskazując na wnioskodawcę - czyli Zbigniewa Ziobrę - dodał, że "sprawa została zainicjowana wnioskiem prokuratura generalnego, który jest też ministrem sprawiedliwości".

- Taka pozycja ustrojowa wnioskodawcy rodzi pytanie, czy w sytuacji wyrażonego we wniosku stanowczego przekonania o istnieniu niekonstytucyjnej luki prawnej i mając na uwadze wyjątkowy charakter orzekania przez trybunał o zaniechaniach prawodawczych, nie powinien on najpierw skorzystać z możliwości wystąpienia z odpowiednią inicjatywą ustawodawczą - podkreślał.

W jego ocenie "wnioskodawca nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku należytego uzasadnienia wniosku". - Zwłaszcza w zakresie dokonania wykładni zaskarżonych przepisów - zaznaczył Kieres.

Oglądaj Wideo: Trybunał Konstytucyjny Cała wypowiedź sędziego Leona Kieresa

Pięcioro sędziów, czworo wybranych przez PiS

Trybunał Konstytucyjny orzekł we wtorek, że nieuwzględnienie prezydenckiego aktu łaski - jako powodu niedopuszczalności prowadzenia postępowania karnego - jest niekonstytucyjne.

Oznacza to, że - zdaniem Trybunału - prezydent może dokonać ułaskawienia, nawet gdy osoba nie została jeszcze prawomocnie skazana.

TK rozpoznał sprawę w składzie pięciu sędziów - przewodniczący Zbigniew Jędrzejewski, sprawozdawca Grzegorz Jędrejek, Julia Przyłębska, Andrzej Zielonacki oraz Leon Kieres. Czworo z pięciorga sędziów składu orzekającego - Przyłębska, Zielonacki, Jędrejek i Jędrzejewski - to sędziowie wskazani i wybrani do Trybunału Konstytucyjnego głosami Prawa i Sprawiedliwości. Kieres został wybrany przez Sejm poprzedniej kadencji, w TK będzie zasiadał do 2021 roku.

Oglądaj Wideo: tvn24 Trybunał Konstytucyjny: prezydent mógł ułaskawić Kamińskiego

Byli szefowie CBA skazani

W marcu 2015 roku Sąd Rejonowy w Warszawie skazał byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego - w tym koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego - za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA podczas organizowania w 2007 roku operacji specjalnej mającej dowodzić, że za łapówki załatwiano w Ministerstwie Rolnictwa odrolnienie ziemi.

"Ułaskawmy całe społeczeństwo na 10 lat, wymiar sprawiedliwości będzie miał spokój" Andrzej Duda,... czytaj dalej » Agenci CBA wcielili się wtedy w biznesmenów, którzy oferowali kilka milionów złotych łapówki w zamian za korzystną decyzję. Nawiązali kontakt z doradcą ówczesnego wicepremiera i ministra rolnictwa Andrzeja oraz mecenasem, którzy mieli się zgodzić na przyjęcie pieniędzy w zamian za decyzję podpisaną przez ministra rolnictwa.

Ułaskawienie bez prawomocnego wyroku

Choć zarówno doradca, jak i mecenas zostali skazani, to prokuratura zaczęła również badać legalność działań samego CBA. Ostatecznie sąd pierwszej instancji skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na karę więzienia trzech lat. Trzech sędziów uznało, że działania agentów podległych Kamińskiemu i Wąsikowi łamały wielokrotnie prawo. Od decyzji sądu, która zapadła w 2015 roku wszyscy oskarżeni odwołali się do sądu apelacyjnego. Po wyborach parlamentarnych ułaskawił ich prezydent Andrzej Duda.

Zrobił to pomimo braku prawomocnego wyroku sądu. Prezydent tłumaczył wtedy, że "postanowił uwolnić wymiar sprawiedliwości od tej sprawy". Był to precedens - nigdy wcześniej prezydent nie ułaskawił nikogo przed prawomocnym wyrokiem sądu.

Ziobro kontra Sąd Najwyższy

W marcu 2016 roku Sąd Okręgowy uchylił wyrok Sądu Rejonowego i wobec aktu łaski prawomocnie umorzył sprawę. Od tego kasacje do SN złożyli oskarżyciele posiłkowi. Wtedy właśnie sędziowie SN, do których kasacja trafiła, zadali pytanie prawne do składu siedmiu sędziów SN, a skład ten w końcu maja 2017 r. podjął uchwałę w sprawie prawa łaski.

Prezydent Duda ułaskawił Mariusza Kamińskiego Prezydent Andrzej... czytaj dalej » Sąd Najwyższy uznał, że prawo łaski można stosować tylko wobec osób prawomocnie skazanych. W reakcji na ten wyrok minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro przekazał sprawę do Trybunału Konstytucyjnego.

Zdaniem Ziobry "prezydenckie akty łaski zobowiązują sąd do zakończenia postępowania i to niezależnie od etapu, na jakim się ono znajduje".

- Prezydenckie akty łaski są też ostateczne, trwałe i niewzruszalne, ich istotą jest brak nadzoru nad ich wykonywaniem - podkreślał wtedy prokurator generalny i minister sprawiedliwości.