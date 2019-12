Sędzia Rączka o słowach premiera: nie powinny paść

Foto: tvn24 Video: tvn24

Obrońca chce wyłączyć sędziego ze sprawy po wyroku TSUE

10.12 | W jednej ze spraw przed Sądem Okręgowym w Szczecinie obrona wystąpiła o wyłączenie sędziego w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Adwokat argumentuje, że "pojawiają się wątpliwości co do niezawisłości i bezstronności" prowadzącego sprawę sędziego, bo został on powołany przez "upolitycznioną KRS".

