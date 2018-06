"Mój przykład wskazuje, że nie ma niezależności sądów"

Video: tvn24

Ręczne sterowanie

28.06 | Historia prezesa sądu w Toruniu to jaskrawy przykład tego, jak politycy mogą teraz zmuszać sędziów do wykonywania poleceń. I co może się stać, gdy te polecenia nie zostaną wykonane. To temat, który wbrew pozorom dotyczy nie tylko sędziów, ale pośrednio też tzw. zwykłych obywateli, których sprawy do sądu trafią. Czy będzie to sąd niezawisły? O tym z byłym już prezesem toruńskiego sądu rozmawiał Tomasz Marzec.

