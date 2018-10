Sędzia donosi sam na siebie. Za "proces karny" z udziałem Czerwonego Kapturka

Sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni Piotr Jędrzejewski wystosował zawiadomienie do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Donosi w nim na siebie i innych sędziów, którzy z udziałem uczniów z podstawówki zorganizowali "symulację rozprawy". Oskarżony był Wilk, wystąpił też Czerwony Kapturek, Babcia i Leśniczy. To reakcja na wezwanie sędziego Arkadiusza Krupy, który na festiwalu Pol'and'Rock przeprowadził podobną rozprawę. Miał on "uchybić godności urzędu".

W sierpniu tego roku sędzia Sądu Rejonowego z Łobza Arkadiusz Krupa prowadził symulacje rozprawy sądowej na festiwalu Jurka Owsiaka Pol'and'Rock w Kostrzynie nad Odrą.

Wystąpił w todze na festiwalu Owsiaka. Sędzią znów zainteresował się rzecznik dyscyplinarny Sędzia Sądu... czytaj dalej » Nie spodobało się to zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Przemysław Radzik napisał do sędziego Andrzeja Krupy pismo wzywające do złożenia wyjaśnień w "związku z (...) dopuszczeniem się przez sędziego przewinienia dyscyplinarnego polegającego na uchybieniu godności sprawowanego urzędu podczas publicznego wystąpienia na festiwalu muzycznym Pol'and'Rock w sierpniu 2018 r.".

"W trakcie prowadzonej przez siebie parodii rozprawy sądowej użył stroju urzędowego w postaci togi i łańcucha z wizerunkiem orła, co naruszało powagę sprawowanego urzędu i stanowiło ujmę godności sędziego" - zarzuca Radzik sędziemu Krupie.

"Udział wzięli: Czerwony Kapturek, Babcia, Leśniczy"

Na to wezwanie zareagował inny sędzia - Piotr Jędrzejewski z Sądu Rejonowego w Gdyni. Wysłał on do zastępcy rzecznika zawiadomienie o tym, że wraz z innymi sędziami przeprowadzili "proces karny przeciwko Wilkowi", w którym uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych.

"Udział wzięli: Czerwony Kapturek, Babcia, Leśniczy/Gajowy" - pisze w dokumencie i wskazuje z imienia i nazwiska, który sędzia jaką rolę odgrywał.

"Z uwagi na zaistnienie podejrzenia uchybienia godności sędziego lub stroju urzędowego spieszę o powyższym donieść" - napisał Jędrzejewski.

Źródło: tvn24.pl Zawiadomienie Piotra Jędrzejewskiego skierowane do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego