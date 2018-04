"Potrafimy pracować nocami, więc zróbmy to teraz"

"Zostajemy w Sejmie do skutku". Protest rodziców dzieci...

Video: tvn24

"Zostajemy w Sejmie do skutku". Protest rodziców dzieci...

19.04 | Odwieszamy protest z 2014 roku - ogłosili rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy w Sejmie przedstawili swoje postulaty. Domagają się wprowadzenia między innymi dodatku rehabilitacyjnego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia. Napisali w tej sprawie list do prezesa PiS i, jak zapowiedzieli, zostaną w Sejmie "do skutku".

»