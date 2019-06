Jak patrzę na scenę polityczną i na opozycję, w porównaniu z tym, co zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, to po stronie opozycyjnej póki co mamy katastrofę - oceniła w "Rozmowie Piaseckiego" Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Teraz! i była kandydatka do europarlamentu. - Prawo i Sprawiedliwość jest zmobilizowane, przygotowane bardzo dobrze do kampanii, a po stronie opozycyjnej trwają rozmowy. To są nasze błędy - dodała.

Posłanka koła Teraz! i była kandydatka Wiosny do europarlamentu Joanna Scheuring-Wielgus była pytana w poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 między innymi o swój wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Scheuring-Wielgus pod koniec 2016 roku oddała dwa psy do schroniska. Sprawa została upubliczniona w maju tuż przed eurowyborami, a na posłankę wylała się fala krytyki, między innymi w mediach społecznościowych.

"Nie muszę być europosłanką, posłanką ani samorządowcem, żeby robić to, co robię"

- Pomimo hejtu, które był na mnie w tym ostatnim tygodniu, 16 tysięcy osób na mnie zagłosowało. Patrząc na wszystkie moje kampanie, to jest mój największy wynik. Oczywiście, mogło być więcej - przyznała.

Posłankę, która była "dwójką" na liście partii Biedronia, wyprzedziła prawniczka, nauczycielka akademicka i feministka, profesor UW Monika Płatek. Kandydując z trzeciego miejsca, zdobyła ponad 20 tysięcy głosów.

- Jak Monika Płatek zdecydowała się na kandydowanie z Wiosny, to byłam pierwszą osobą, która powiedziała: "Monika Płatek będzie miała drugi wynik na liście". Ja jestem szczęśliwa i zadowolona, że tak jest, dlatego że Monika Płatek jest moją bardzo bliską osobą - skomentowała Scheuring-Wielgus.

Jak stwierdziła, nie musi być "europosłanką, posłanką, ani samorządowcem, żeby robić to, co robi".

- Mówiłam też o tym, że gdybym dostała się do europarlamentu, to będę zajmowała się pedofilią. Nic się tu nie zmienia. W trakcie kampanii miałam możliwość, dzięki Robertowi Biedroniowi, być na takiej zamkniętej kolacji z Fransem Timmermansem, który powiedział mi, że jest ofiarą księdza pedofila i że pomoże mi działać w tym temacie na arenie międzynarodowej. I to się wydarzy, czy jestem, czy nie jestem europosłanką. Nie ma to znaczenia - oceniła.

"To był atak, który był planowany i na pewno miał bardzo duży wpływ"

Pytana, czy czuje się odpowiedzialna za słaby wynik Wiosny w porównaniu do sondaży, odpowiedziała, że "to był atak, który był planowany i na pewno miał bardzo duży wpływ".

Zapytana, czy zdaje sobie sprawę, że historia z oddaniem psów do schroniska mogła zaważyć na wyniku Wiosny, odparła: - Było kilka czynników, to był na pewno jeden na pewno z nich.

Na uwagę, że jej koledzy i koleżanki z Wiosny uważają, że ten słabszy wynik to efekt ujawnienia sprawy z oddaniem psów, Scheuring-Wielgus odparła: - W Wiośnie członkowie partii, łącznie z Robertem Biedroniem, to były pierwsze osoby, które dały mi maksymalne wsparcie właśnie w tej kwestii.

"Po stronie opozycyjnej póki co mamy katastrofę"

- Słabszy wynik Wiosny to jest efekt wielu czynników. Na pewno też bardzo dużej frekwencji, która działa na niekorzyść małych ugrupowań i wielu innych błędów, które zostały popełnione - oceniła.

- Słabszy wynik Wiosny to jest efekt wielu czynników. Na pewno też bardzo dużej frekwencji, która działa na niekorzyść małych ugrupowań i wielu innych błędów, które zostały popełnione - oceniła.

Jak dodała, "nie chce teraz biczować Wiosny". - Jak patrzę na scenę polityczną i na opozycję, w porównaniu z tym, co zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, to po stronie opozycyjnej póki co mamy katastrofę. Mamy prawie koniec czerwca. Prawo i Sprawiedliwość jest zmobilizowane, przygotowane bardzo dobrze do kampanii, a po stronie opozycyjnej trwają rozmowy. To są nasze błędy - skomentowała.

Poinformowała, że w Wiośnie "trwają teraz rozmowy z przedstawicielami wszystkich ugrupowań lewicowych i progresywnych". - Wiem, że Robert Biedroń spotkał się nie tylko z SLD, ale też z innymi organizacjami i z nimi rozmawia. Co będzie to będzie, tego nie wiem - zastrzegła.

Przyznała jednocześnie, że "marzy o takim pomyśle na scenie politycznej ugrupowań progresywnych, ugrupowań ludzi społecznych, z organizacji obywatelskich".

Zapytana, czy jeśli nie uda się stworzyć takiego bloku, Wiosna powinna samodzielnie wystartować w wyborach, czy dołączyć do dużej koalicji, uznała, że w takiej sytuacji partia Biedronia powinna samodzielnie wystartować.

"Ja bym zrezygnowała z mandatu"

Z kolei na pytanie, czy Biedroń powinien zrezygnować z mandatu europosła przed startem, czy czekać na wynik wyborów, Scheuring-Wielgus odpowiedziała: - Ja pamiętam, jak Robert Biedroń mówił wyraźnie, że zrezygnuje z mandatu europosła w momencie, kiedy zostanie posłem parlamentu polskiego.

I dodała, że "nie chce tego komentować i wchodzić w szczegóły jego decyzji". - Ja bym zrezygnowała z tego mandatu, ale Robert Biedroń jest uczciwą osobą. Od samego początku mówił, że będzie taka sytuacja - podsumowała posłanka.