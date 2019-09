Pomyłki, potknięcia i nowe obszary. Szef PO przypomina sobie punkty "szóstki Schetyny"

Foto: PAP/EPA Video: Fakty TVN

PiS wynajęło kampanijne cysterny. "Dotrą do każdego...

W Polskę ruszyły "Cysterny wstydu PO-PSL". To cztery cysterny wynajęte przez PiS, na których jest napisane, co Polacy stracili przez nielegalny obrót paliwem. Cysterny to zupełnie nowy rekwizyt w kampanii wyborczej, ale "konwój wstydu" już kiedyś jechał przez Polskę. Były to mobilne billboardy wynajęte przez PO, które informowały o nagrodach dla członków rządu Beaty Szydło.

