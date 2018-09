Schetyna po słowach Morawieckiego: składamy pozew w trybie wyborczym





Kłamstwa premiera i innych polityków PiS deformują rzeczywistość i historię - ocenił lider PO Grzegorz Schetyna wypowiedź Mateusza Morawieckiego, w której zarzucił on, że w czasach rządów PO-PSL "nie było dróg ani mostów". - Będziemy żądać przeproszenia, sprostowania tych kłamstw, a także gratyfikacji finansowej na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy - zapowiedział Schetyna.

- Kłamstwa, którymi operuje nie tylko premier Morawiecki, (ale) wszyscy politycy PiS zaangażowani w tę kampanię, przekraczają nie tylko granice dobrego smaku i przyzwoitości, ale deformują rzeczywistość i historię - stwierdził w poniedziałek szef PO Grzegorz Schetyna. "Nie było ani dróg, ani mostów". Sprawdzamy słowa premiera Morawieckiego Pamiętacie, jak... czytaj dalej »

Jak oświadczył, razem z prawnikami analizowane były słowa premiera Mateusza Morawieckiego o tym, że "nie było ani dróg ani mostów" w czasach rządów jego poprzedników, czyli koalicji PO-PSL.

- Więc mówię bardzo wyraźnie: składamy pozew w trybie wyborczym - zapowiedział Schetyna, dodając, że złożony zostanie on we wtorek. - Będziemy żądać przeproszenia, sprostowania tych kłamstw, a także gratyfikacji finansowej na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy - oznajmił lider PO.

Pięć miliardów w osiem lat?

W sobotę podczas spotkania z mieszkańcami Świebodzina w województwie lubuskim premier Morawiecki zarzucił swym poprzednikom, koalicji PO-PSL, że - wbrew deklaracjom liderów tych partii - w czasie jej rządów nie budowano dróg i mostów. - Żeby nie być gołosłownym, powiem tak: nasi poprzednicy (...) przez osiem lat wydali pięć miliardów złotych na drogi lokalne. To jest tyle, ile my wydajemy w ciągu jednego do półtora roku, porównajcie sobie - mówił premier, nawiązując do zapowiadanego uruchomienia Funduszu Dróg Lokalnych.

Schetyna jeszcze w niedzielę ocenił, że słowa te to kolejne "kłamstwo" polityków Prawa i Sprawiedliwości. Przypomniał, że sam, jako wicepremier i szef MSWiA (2007-2009) w rządzie Donalda Tuska, realizował program budowy dróg lokalnych, tzw. schetynówek.

- Ten program trwał tak naprawdę osiem lat. On różnie się nazywał, ale był kontynuowany wtedy, kiedy było bardzo ciężko, kiedy przyszedł kryzys finansowy i kiedy ograniczaliśmy wydatki na wszystko, bo taka była konieczność budżetu - powiedział lider PO na konferencji prasowej w Warszawie.

Przekonywał jednak, że koalicja PO-PSL przeznaczyła na ten cel znacznie więcej niż 5 mld zł.

- Powiem więcej: to było ponad 15 tysięcy przebudowanych i wyremontowanych dróg. I tych powiatowych i gminnych - zaznaczył.

