Schetyna zapowiada "wielki projekt" walki z nowotworami

Kwestie onkologii, walka z nowotworami jest na pierwszym miejscu. Powołamy 16 nowych centrów walki z rakiem w każdym województwie - zapowiedział w czwartek w Wałbrzychu przewodniczący Platformy Obywatelskiej i lider Koalicji Europejskiej Grzegorz Schetyna.

Schetyna oraz kandydaci z dolnośląsko-opolskiej listy Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego: senator PO Jarosław Duda oraz szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska, która kilka tygodni temu ogłosiła, że zmaga się z nowotworem, spotkali się w Wałbrzychu (województwo dolnośląskie) z członkiniami stowarzyszenia Amazonki oraz stowarzyszenia Pro Femina.

Schetyna: walka z nowotworami jest na pierwszym miejscu

Służba zdrowia kolejnym tematem kampanii. Uderzenie w PiS z dwóch stron Nieznośnie długie... czytaj dalej » Szef Platformy Obywatelskiej podkreślił, że do Polski muszą trafić pieniądze, które w nowy unijnym budżecie mają być przeznaczone na walkę z nowotworami. - One muszą trafić do naszego kraju, żeby skutecznie walczyć z nowotworami. To dziś jest największe zagrożenie - oświadczył.

Dodał, że dzięki środkom unijnym Koalicja Europejska powoła w Polsce 16 nowych centrów walki z rakiem, zlokalizowanych w każdym województwie. - Powstaną one w nowych miejscach, tak by była większa dostępność. Nie może być tak, że centra onkologiczne są tylko w stolicach województw. Nie może być tak, że mieszkańcy Bogatyni czy Bystrzycy Kłodzkiej w związku z tym, że mają dalej do Wrocławia, mają mniejszą szansę na wykrycie choroby, a w konsekwencji na jej wyleczenie - zaznaczył Schetyna.

Szef PO dodał, że walka z nowotworami to "wielki projekt", którego podejmie się Koalicja Europejska.

- Będziemy o to walczyć, służba zdrowia wymaga wielkich pieniędzy i inwestycji. Kwestia onkologii, walka z nowotworami jest na pierwszym miejscu - mówił Schetyna.

Ochojska: nie ma komu robić badań, personel pracuje zbyt długo

Ochojska: Chorobę traktuję jak zadanie. W czwartek zaczynam chemię Nie mogłam przed... czytaj dalej » Janina Ochojska, "jedynka" dolnośląsko-opolskiej listy Koalicji Europejskiej do PE, podkreślała, że wstrząsnęły nią świadectwa kobiet chorujących na nowotwory.

- Wyobraźmy sobie, że trzeba czekać półtora roku na informację o tym, że choruje się na raka - tak długo oczekuje się na wyniki badań - zauważyła Ochojska.

Dodała, że w Polsce jest za mało personelu medycznego. - Nie ma komu robić badań. Personel medyczny robi, co może i wręcz podejmuje niebezpieczną pracę pracując zbyt wiele godzin - podkreśliła.

Ochojska, która niedawno poinformowała, że zdiagnozowano u niej nowotwór piersi, zauważyła, że w systemie ochrony zdrowia brakuje pieniędzy. - Tych pieniędzy w Polsce nie ma, one są w UE. Od nas zależy, czy program walki z rakiem zostanie wdrożony, czy też nie. Wyniki wyborów też zdecydują o większej lub mniejszej dostępności pieniędzy europejskich - dodała kandydatka Koalicji Europejskiej.