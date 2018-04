Schetyna o zatrzymaniu Gawłowskiego: początek kampanii PiS, standardy białoruskie





»

Decyzję szczecińskiego sądu o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu wobec Stanisława Gawłowskiego odbieramy jako początek kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości - oświadczył lider PO Grzegorz Schetyna w Szczecinie. Zapewnił, że "wierzy w niewinność Gawłowskiego".

W poniedziałek przed południem w Szczecinie zebrał się Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej poświęcony sprawie zarzutów dla aresztowanego w niedzielę posła Platformy Stanisława Gawłowskiego. Po zakończeniu spotkania szef PO Grzegorz Schetyna, wiceprzewodnicząca partii Ewa Kopacz i przewodniczący klubu PO Sławomir Neumann rozmawiali z dziennikarzami.

- Odbieramy całą tę sprawę, a przede wszystkim decyzję sądu i to uzasadnienie, jako początek kampanii wyborczej PiS, jako atak na polityczną opozycję, atak na Platformę Obywatelską. To są standardy białoruskie - podkreślał Schetyna.

- Tak na Białorusi, w Turcji i w Rosji traktuje się opozycję polityczną, tak się eliminuje polityków z innych obozów, tak się prowadzi kampanię wyborczą - dodawał przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Zapowiedział też, że PO nie zostawi sprawy Gawłowskiego i będzie informować o "łamaniu standardów państwa praworządnego" opinię publiczną w Polsce i na świecie, a także instytucje międzynarodowe - między innymi Komisję Europejską, Parlament Europejski, Radę Europy.

- Nie możemy pozwolić, żeby w taki sposób, tworząc presję na środowisko sędziowskie, multiplikując zarzuty, które wielokrotnie były przez Gawłowskiego obalane, żeby z tego tworzyć oręż polityczny - zaznaczał Schetyna. - Zatrzymywanie, a potem aresztowanie posła na Sejm przekracza standardy cywilizowanego kraju - podkreślił.

Dodał też, że to Gawłowski zrzekł się immunitetu i oddał się do dyspozycji Prokuratury Krajowej.

Schetyna oświadczył także, że Gawłowski - sekretarz generalny PO - oddał się do dyspozycji władz PO. O następnych krokach w sprawie pełnienia przez niego funkcji w partii zdecyduje w tym tygodniu Zarząd Krajowy PO.

Oglądaj Wideo: tvn24 Schetyna: Gawłowski oddał się do dyspozycji zarządu

Neumann: agenci CBA na korytarzu, policja przed sądem

Trzy miesiące aresztu dla Gawłowskiego Sąd zdecydował w... czytaj dalej » Sławomir Neumann stwierdził, że szczeciński sąd, który orzekał o areszcie dla Gawłowskiego, "był poddany presji". Jak mówił, w sądzie pojawiało się "kilkunastu agentów CBA w kominiarkach", a przed budynkiem stało "wielu policjantów”.

Neumann przypomniał inną sprawę, dotyczącą Grupy Azoty Zakładów Chemicznych "Police", w której zatrzymano polityków PO. Jak mówił, sędziowie ze Szczecina w dwóch instancjach nie zgodzili się na areszt byłych szefów spółki. Przeciwko tym sędziom - jak powiedział Neumann - skierowano wnioski do prokuratury. Jego zdaniem, to także mogło wpłynąć na niedzielną decyzję sądu.

I zapowiedział: - Dla tych wszystkich, którzy myślą, że Platforma ulegnie, że przestaniemy dopytywać się o ich (PiS-u) afery, że przestaniemy pokazywać afery PiS-u, tak się nie stanie.

Oglądaj Wideo: tvn24 Neumann: sąd poddany był naciskom

Kopacz: ostrzegałam przez PiS-em

Była premier Ewa Kopacz powiedziała, że przed wyborami ostrzegała przez PiS-em. - Dzisiaj mówię do was, Polacy, to wy sami dokładnie wiecie, że to wygląda dużo gorzej, niż wtedy zapowiadałam - stwierdziła. Przypominała sprawę Barbary Blidy, która w 2007 roku zastrzeliła się po tym, jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego weszła do jej domu.

Pytała, "ile jeszcze potrzeba takich dowodów, aby tacy ludzie, którzy dzisiaj w dalszym ciągu czują się bezkarni, czują się mocni, czują, że tylko oni mają monopol na władzę, mądrość, prawo i sprawiedliwość" "raz na zawsze zostali odsunięci od władzy".

Oglądaj Wideo: tvn24 Kopacz: ostrzegałam przed PiS-em

Trzy miesiące aresztu dla posła PO

Wojtunik: sposób realizacji sprawy Gawłowskiego uważam za skandaliczny Mam duże... czytaj dalej » Szczeciński sąd zdecydował w niedzielę o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu wobec sekretarza generalnego i posła PO Stanisława Gawłowskiego. Prokuratura Krajowa uzasadniła we wniosku, że zachodzi obawa matactwa w związku z postawionymi posłowi zarzutami.

Zarzuty postawione Gawłowskiemu dotyczą okresu, gdy pełnił on funkcję wiceministra środowiska w rządach PO-PSL.

Miał wówczas – jak twierdzi prokuratura - przyjąć jako łapówkę co najmniej 175 tysięcy złotych w gotówce, a także dwa zegarki o wartości prawie 25 tysięcy złotych.

Zarzuty dotyczą też podżegania do wręczenia korzyści majątkowej w wysokości co najmniej 200 tysięcy złotych, a także ujawnienia informacji niejawnej oraz plagiatu pracy doktorskiej.

Oglądaj Wideo: Fakty TVN Poseł Gawłowski w areszcie. Giertych: bardzo zła decyzja