Będziemy musieli rozszerzać koalicję o następne środowiska - ocenił Grzegorz Schetyna w internetowej dogrywce "Rozmowy Piaseckiego" w tvn24.pl. Przekazał, że będzie o tym rozmawiał między innymi z Polskim Stronnictwem Ludowym, Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Robertem Biedroniem.

Grzegorz Schetyna ocenił w dogrywce "Rozmowy Piaseckiego" w tvn24.pl, że Koalicja Obywatelska, łącząca Nowoczesną, Platformę Obywatelską i ruch Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej, pojawi się przed najbliższymi wyborami parlamentarnymi.

Powstał klub PO-Koalicja Obywatelska. Przeszło do niego 8 byłych posłów Nowoczesnej Katarzyna... czytaj dalej » - Myślę, że będzie Koalicja Obywatelska i będziemy ją rozszerzać - powiedział przewodniczący PO.

Przyznał, że prawdopodobnie "nie wszyscy tak jak Katarzyna Lubnauer czy Barbara Nowacka zaakceptują formułę Koalicji Obywatelskiej". - Ale my tę koalicję w rozmowach będziemy musieli rozszerzać o następne środowiska, o następne segmenty - podkreślił.

Jak mówił o sobie, Lubnauer i Nowackiej, "sami w trójkę nie wystarczymy do tego, żeby pokonać samodzielnie PiS".

Czy Nowoczesna zniknie ze sceny politycznej? "To od nich zależy"

W środę klub PO przyjął nową nazwę Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Dołączyło do niego siedmioro posłów Nowoczesnej oraz Piotr Misiło, wykluczony z tej partii w zeszły piątek. W związku z tym Nowoczesna przestała istnieć jako klub sejmowy, mając mniej niż 15 parlamentarzystów.

Schetyna zapytany, czy jego zdaniem Nowoczesna zniknie ze sceny politycznej, odpowiedział, że "to od nich zależy".

"Będę robił wszystko, żeby zostać premierem" - Dla mnie... czytaj dalej » - Ja nie chcę, żeby zniknęła Platforma i nie chcę, żeby zniknęła Nowoczesna - mówił. Zaznaczył, że nie chce "anihilacji środowisk" na polskiej scenie politycznej. Przyznał, że chciałby, aby PO, Nowoczesna i Inicjatywa Polska tworzyły mocne jądro Koalicji Obywatelskiej



- Uważam, że mamy bardzo dobre doświadczenia, bardzo dobrze pracowaliśmy w kampanii (samorządowej - red.). I to jest dobra inwestycja w przyszłość, ale to nie wystarczy, żeby wygrać wybory z PiS - wskazywał Schetyna.

"Będziemy rozmawiać z Biedroniem"

W jego przekonaniu trzeba będzie porozumieć się "oczywiście z Polskim Stronnictwem Ludowym" i "pewnie z Sojuszem Lewicy Demokratycznej". - I być może trzeba szukać dalej - przyznał.

- Będziemy pewnie rozmawiać z Robertem Biedroniem - zaznaczył. Podkreślił, że Biedroń będzie musiał ocenić, "czy to, że staniemy obok siebie przy wyborach przeciwko PiS-owi jest dla niego do zaakceptowania".

Schetyna dodał, że aby prowadzić rozmowy nad rozszerzeniem koalicji, "my musimy ten podstawowy segment mieć bardzo dobrze zorganizowany i zintegrowany".

Oglądaj Wideo: tvn24 "Będziemy pewnie rozmawiać z Robertem Biedroniem"

Kosiniak-Kamysz premierem? "Nie wiem, czy jest to koniecznie"

Grzegorz Schetyna, zapytany o to, czy Władysław Kosiniak-Kamysz mógłby zostać kandydatem Koalicji Obywatelskiej na premiera, odparł, że nie wie czy lider PSL taką ofertą "jest zainteresowany".



- Myślę, że on nie przyjmie takiej oferty z mojej strony. Dlatego, że wie, jaka jest skala potencjałów - kontynuował. Dodał, że nie wie, "czy jest to konieczne" i że o tym nie rozmawiano. - My rozmawiamy dzisiaj o współpracy w wyborach europejskich i parlamentarnych - podsumował Schetyna.

ZOBACZ CAŁĄ DOGRYWKĘ "ROZMOWY PIASECKIEGO"

Oglądaj Wideo: tvn24 Grzegorz Schetyna o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu