Schetyna: dymisja Macierewicza to początek wojny domowej





»

- Mieliśmy nosa: wszyscy ministrowie z listy kompromitacji, których chcieliśmy odwołać, są już poza rządem - skomentował wtorkową rekonstrukcję rządu Grzegorz Schetyna. Przewodniczący PO wyraził nadzieję na naprawę sytuacji w policji i zwiększenie nakładów na służbę zdrowia.

Na konferencji prasowej Grzegorz Schetyna wyraził pogląd, że na rekonstrukcję rządu złożyło się "kilka sił i żywiołów, które walczyły ze sobą przez ostatnie tygodnie, dni i godziny".

- Mieliśmy dobrego nosa: wszyscy ministrowie, wobec których składaliśmy i zapowiadaliśmy wnioski o wota nieufności, wszyscy z tej listy kompromitacji i wstydu, znaleźli się poza rządem - stwierdził.

- Powiem tak: herbata nie staje się słodsza od samego mieszania. Nowe nazwiska tak naprawdę nie dają nowej jakości, a stare wymagają dalszej rekonstrukcji. Uważam, że dalsza rekonstrukcja to po prostu kwestia czasu - dodał szef Platformy.



Oglądaj Wideo: tvn24 "Herbata nie robi się słodsza od samego mieszania"

"Jeźdźcy Apokalipsy"

Jak mówił, kilka osób może mieć satysfakcję po wtorkowych zmianach.

Nowi ministrowie w rządzie Mateusza Morawieckiego Bez Witolda... czytaj dalej »

- To na pewno prezydent Duda: wreszcie po tylu latach pozbył się Macierewicza z rządu i odetchnął w tej kwestii. Także (szef BBN) minister Paweł Soloch i (dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN ) generał Jarosław Kraszewski. Nie zmienia to natomiast faktu, że to jest jedyny sukces prezydenta w tej kwestii - zaznaczył Schetyna.



Jego zdaniem zadowolony z rekonstrukcji może być też "Zakon PiS" czy "Zakon PC" (w ten sposób określane jest grono najbardziej zaufanych współpracowników prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, z którymi tworzył swą poprzednią partię - Porozumienie Centrum).



- Wszyscy "Jeźdźcy Apokalipsy" wskazani przez Kaczyńskiego meldują się i pilnują resortów siłowych - zaznaczył lider PO.

Oczekiwania

Schetyna przyznał, że liczy między innymi na to, iż nowy szef MSZ Jacek Czaputowicz (zastąpił Witolda Waszczykowskiego) "bardzo szybko przedstawi plan restytucji dobrego imienia polskiej polityki zagranicznej i pozycji Polski".

Podatki po nowemu. Resort finansów zdradza swoje plany Jestem otwarta na... czytaj dalej »

Chciałby też, aby nowy minister zdrowia Łukasz Szumowski (zastąpił Konstantego Radziwiłła) "pochylił się" nad projektem ustawy dotyczącym zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia, który PO i Nowoczesna złożyły wspólnie we wtorek w Sejmie.



Nowemu szefowi MSWiA Joachimowi Brudzińskiemu Schetyna życzył, by miał "lepszą passę" niż jego poprzednik na tym stanowisku Mariusz Błaszczak (został nowym szefem MON w miejsce Antoniego Macierewicza) i by "oczyścił, wyprostował sytuację w polskiej policji".



- Polska policja nie zasługuje na takie traktowanie, jakie przez ostatnie dwa lata fundował jej Błaszczak. Wierzę, że kwestia obuwia, awansów - tego wszystkiego, co w ostatnich dniach było kompromitacją polskiej policji, mówię tu o tym, co zdarzyło się we Wrocławiu, nie będzie miało swojego dalszego ciągu - powiedział lider PO.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Wizerunek polskiej policji został skompromitowany"

"Początek wojny domowej"

Pytany co - jego zdaniem - oznacza dymisja Antoniego Macierewicza, Schetyna odparł, iż oznacza to, że "będzie się działo".



- I to mówię z pełną odpowiedzialnością. To jest początek wojny domowej. Macierewicz, jak znam jego historię i jego emocje, nie zaakceptował tej decyzji - ocenił szef Platformy.

"Czterech ministrów zostało odwołanych za późno"

Przewodniczący klubu PO Sławomir Neumann uznał wtorkową rekonstrukcję za porażkę prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Zaprzysiężenie nowych ministrów bez Jarosława Kaczyńskiego Podczas... czytaj dalej »

- Odwołani zostali ministrowie. co do których Platforma składała wnioski o wotum nieufności, a których z dużą zaciekłością bronił Jarosław Kaczyński, mówiąc, że są świetnymi ministrami. Dzisiaj okazało się, że to Platforma miała rację - powiedział Neumann.

Przypomniał, że w ciągu dwóch lat rządów Prawa i Sprawiedliwości Platforma próbowała odwołać między innymi Witolda Waszczykowskiego z funkcji szefa MSZ, Antoniego Macierewicza z funkcji szefa MON i Jana Szyszkę z funkcji ministra środowiska. We wtorek z kolei klub PO zamierzał złożyć wniosek o odwołanie Konstantego Radziwiłła z funkcji ministra zdrowia.



- To pokazuje, że tych czterech ministrów zostało odwołanych za późno - dodał Neumann.



Zwrócił przy tym uwagę, że w rządzie pozostali też inni ministrowie, wobec których Platforma składała wnioski o wotum nieufności - minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel czy szefowa MEN Anna Zalewska.



- To są też osoby, które należy z tego rządu szybko odwołać - zaznaczył szef klubu PO.

Rekonstrukcja rządu Morawieckiego » Oglądaj Całe przemówienie ministra Błaszczaka Video: tvn24 Całe przemówienie ministra Błaszczaka09.01 | Całe przemówienie nowego szefa MON Mariusza Błaszczaka podczas uroczystego przejęcie resortu. Video: tvn24 Całe przemówienie ministra Błaszczaka09.01 | Całe przemówienie nowego szefa MON Mariusza Błaszczaka podczas uroczystego przejęcie resortu. zobacz więcej wideo »

Całe przemówienie ministra Błaszczaka "Herbata nie robi się słodsza od samego mieszania" Video: tvn24 "Herbata nie robi się słodsza od samego mieszania"9.01| Grzegorz Schetyna o rekonstrukcji rządu Morawieckiego Video: tvn24 "Herbata nie robi się słodsza od samego mieszania"9.01| Grzegorz Schetyna o rekonstrukcji rządu Morawieckiego zobacz więcej wideo »

"Herbata nie robi się słodsza od samego mieszania" "Nie wykluczamy wojny domowej i konfliktu wewnętrznego" Video: tvn24 "Nie wykluczamy wojny domowej i konfliktu wewnętrznego"9.01| Schetyna o odwołaniu Macierewicza z funkcji ministra obrony narodowej Video: tvn24 "Nie wykluczamy wojny domowej i konfliktu wewnętrznego"9.01| Schetyna o odwołaniu Macierewicza z funkcji ministra obrony narodowej zobacz więcej wideo »

"Nie wykluczamy wojny domowej i konfliktu wewnętrznego" Czaputowicz o kierunkach pierwszych podróży zagranicznych Video: tvn24 Czaputowicz o kierunkach pierwszych podróży zagranicznych09.01 | Dotychczasowy minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski przekazał we wtorek obowiązki nowemu szefowi MSZ - Jackowi Czaputowiczowi. Nowy minister zapowiedział, że w przyszłym tygodniu złoży wizyty w Bułgarii i w Niemczech. Video: tvn24 Czaputowicz o kierunkach pierwszych podróży zagranicznych09.01 | Dotychczasowy minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski przekazał we wtorek obowiązki nowemu szefowi MSZ - Jackowi Czaputowiczowi. Nowy minister zapowiedział, że w przyszłym tygodniu złoży wizyty w Bułgarii i w Niemczech. zobacz więcej wideo »

Czaputowicz o kierunkach pierwszych podróży zagranicznych Trwa pierwsze posiedzenie rządu w nowym składzie Video: tvn24 Trwa pierwsze posiedzenie rządu w nowym składzie09.01 | We wtorek przed godziną 14 zebrał się rząd w nowym składzie. Ministrowie mają zająć się propozycją zmian w ustawie o usługach płatniczych oraz projektem związanym z realizacją programu "Za życiem". Video: tvn24 Trwa pierwsze posiedzenie rządu w nowym składzie09.01 | We wtorek przed godziną 14 zebrał się rząd w nowym składzie. Ministrowie mają zająć się propozycją zmian w ustawie o usługach płatniczych oraz projektem związanym z realizacją programu "Za życiem". zobacz więcej wideo »

Trwa pierwsze posiedzenie rządu w nowym składzie Całe przemówienie Antoniego Macierewicza Video: tvn24 Całe przemówienie Antoniego Macierewicza09.01 | Antoni Macierewicz przekazał obowiązki szefa MON Mariuszowi Błaszczakowi. Video: tvn24 Całe przemówienie Antoniego Macierewicza09.01 | Antoni Macierewicz przekazał obowiązki szefa MON Mariuszowi Błaszczakowi. zobacz więcej wideo »

Całe przemówienie Antoniego Macierewicza Prezydent Duda: gratuluję objęcia urzędów Video: tvn24 Prezydent Duda: gratuluję objęcia urzędów09.01 | Gratuluję objęcia urzędów, ale także gratuluję ponad dwóch lat dobrej pracy dla Polski, po to, żeby zmiana, którą zapowiadaliśmy w 2015 r. i wcześniej, była zmianą dobrą - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda, który wcześniej dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. Video: tvn24 Prezydent Duda: gratuluję objęcia urzędów09.01 | Gratuluję objęcia urzędów, ale także gratuluję ponad dwóch lat dobrej pracy dla Polski, po to, żeby zmiana, którą zapowiadaliśmy w 2015 r. i wcześniej, była zmianą dobrą - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda, który wcześniej dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. zobacz więcej wideo »

Prezydent Duda: gratuluję objęcia urzędów Premier Morawiecki: polska demokracja musi być demokracją z... Video: tvn24 Premier Morawiecki: polska demokracja musi być demokracją z...09.01 | Dzisiaj nasi rodacy będą się koncentrować na zmienionych w rządzie nazwiskach, ale - jak mawiają kibice - "nazwiska nie grają", aby osiągnąć sukces, musi to być działanie całej biało-czerwonej drużyny, nas wszystkich Polaków - oświadczył premier Mateusz Morawiecki Video: tvn24 Premier Morawiecki: polska demokracja musi być demokracją z...09.01 | Dzisiaj nasi rodacy będą się koncentrować na zmienionych w rządzie nazwiskach, ale - jak mawiają kibice - "nazwiska nie grają", aby osiągnąć sukces, musi to być działanie całej biało-czerwonej drużyny, nas wszystkich Polaków - oświadczył premier Mateusz Morawiecki zobacz więcej wideo »

Premier Morawiecki: polska demokracja musi być demokracją z... Adamczyk ministrem infrastruktury Video: tvn24 Adamczyk ministrem infrastruktury09.01 | Andrzej Adamczyk odebrał nominację na ministra infrastrultury Video: tvn24 Adamczyk ministrem infrastruktury09.01 | Andrzej Adamczyk odebrał nominację na ministra infrastrultury zobacz więcej wideo »

Adamczyk ministrem infrastruktury Czerwińska ministrem finansów Video: tvn24 Czerwińska ministrem finansów09.01 | Teresa Czerwińska odebrała w Pałacu Prezydenckim nominację na ministra finansów. Video: tvn24 Czerwińska ministrem finansów09.01 | Teresa Czerwińska odebrała w Pałacu Prezydenckim nominację na ministra finansów. zobacz więcej wideo »

Czerwińska ministrem finansów Emilewicz ministrem przedsiębiorczości i technologii Video: tvn24 Emilewicz ministrem przedsiębiorczości i technologii09.01 | Jadwiga Emilewicz odebrała nominację na ministra przedsiębiorczości i technologii. Video: tvn24 Emilewicz ministrem przedsiębiorczości i technologii09.01 | Jadwiga Emilewicz odebrała nominację na ministra przedsiębiorczości i technologii. zobacz więcej wideo »

Emilewicz ministrem przedsiębiorczości i technologii Jerzy Kwieciński ministrem inwestycji i rozwoju Video: tvn24 Jerzy Kwieciński ministrem inwestycji i rozwoju09.01 | Jerzy Kwieciński odebrał nominację na ministra inwestycji i rozwoju. Video: tvn24 Jerzy Kwieciński ministrem inwestycji i rozwoju09.01 | Jerzy Kwieciński odebrał nominację na ministra inwestycji i rozwoju. zobacz więcej wideo »

Jerzy Kwieciński ministrem inwestycji i rozwoju Szumowski ministrem zdrowia Video: tvn24 Szumowski ministrem zdrowia09.01 | Łukasz Szumowski odebrał nominację na ministra zdrowia. Video: tvn24 Szumowski ministrem zdrowia09.01 | Łukasz Szumowski odebrał nominację na ministra zdrowia. zobacz więcej wideo »

Szumowski ministrem zdrowia Kowalczyk ministrem środowiska Video: tvn24 Kowalczyk ministrem środowiska09.01 | Henryk Kowalczyk odebrał nominację na ministra środowiska. Video: tvn24 Kowalczyk ministrem środowiska09.01 | Henryk Kowalczyk odebrał nominację na ministra środowiska. zobacz więcej wideo »

Kowalczyk ministrem środowiska Brudziński ministrem spraw wewnętrznych Video: tvn24 Brudziński ministrem spraw wewnętrznych09.01 | Joachim Brudziński odebrał nominację na ministra spraw wewnętrznych i administracji. Video: tvn24 Brudziński ministrem spraw wewnętrznych09.01 | Joachim Brudziński odebrał nominację na ministra spraw wewnętrznych i administracji. zobacz więcej wideo »

Brudziński ministrem spraw wewnętrznych Błaszczak ministrem obrony narodowej Video: tvn24 Błaszczak ministrem obrony narodowej09.01 | Mariusz Błaszczak odebrał nominację na ministra obrony narodowej. Video: tvn24 Błaszczak ministrem obrony narodowej09.01 | Mariusz Błaszczak odebrał nominację na ministra obrony narodowej. zobacz więcej wideo »

Błaszczak ministrem obrony narodowej Czaputowicz ministrem spraw zagranicznych Video: tvn24 Czaputowicz ministrem spraw zagranicznych09.01 | Jacek Czaputowicz odebrał nominację na ministra spraw zagranicznych. Video: tvn24 Czaputowicz ministrem spraw zagranicznych09.01 | Jacek Czaputowicz odebrał nominację na ministra spraw zagranicznych. zobacz więcej wideo »

Czaputowicz ministrem spraw zagranicznych Antoni Macierewicz stracił stanowisko i opuścił Pałac Prezydencki Video: tvn24 Antoni Macierewicz stracił stanowisko i opuścił Pałac...09.01 | Antoni Macierewicz opuścił Pałac Prezydencki przed uroczystością zaprzysiężenia nowych ministrów. Stanowisko szefa MON objął Mariusz Błaszczak. Video: tvn24 Antoni Macierewicz stracił stanowisko i opuścił Pałac...09.01 | Antoni Macierewicz opuścił Pałac Prezydencki przed uroczystością zaprzysiężenia nowych ministrów. Stanowisko szefa MON objął Mariusz Błaszczak. zobacz więcej wideo »

Antoni Macierewicz stracił stanowisko i opuścił Pałac Prezydencki Rozpoczyna się uroczystość w Pałacu Prezydenckim Video: tvn24 Rozpoczyna się uroczystość w Pałacu Prezydenckim09.01 | Premier Mateusz Morawiecki przybył we wtorek przed godz. 12 do Pałacu Prezydenckiego, gdzie prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów. Gabinet w nowym składzie ma zebrać się o godzinie 13.30. Video: tvn24 Rozpoczyna się uroczystość w Pałacu Prezydenckim09.01 | Premier Mateusz Morawiecki przybył we wtorek przed godz. 12 do Pałacu Prezydenckiego, gdzie prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów. Gabinet w nowym składzie ma zebrać się o godzinie 13.30. zobacz więcej wideo »

Rozpoczyna się uroczystość w Pałacu Prezydenckim Witold Waszczykowski, Konstanty Radziwiłł, Antoni Macierewicz... Video: tvn24 Witold Waszczykowski, Konstanty Radziwiłł, Antoni...09.01 | Witold Waszczykowski, Konstanty Radziwiłł, Antoni Macierewicz i Anna Streżyńska opuścili Pałac Prezydencki Video: tvn24 Witold Waszczykowski, Konstanty Radziwiłł, Antoni...09.01 | Witold Waszczykowski, Konstanty Radziwiłł, Antoni Macierewicz i Anna Streżyńska opuścili Pałac Prezydencki zobacz więcej wideo »

Witold Waszczykowski, Konstanty Radziwiłł, Antoni Macierewicz... Wideo: tvn24 Całe przemówienie ministra Błaszczaka

"Może być kłopotem dla Jarosława Kaczyńskiego"

O zmianach w rządzie wypowiadała się też we wtorek w Sejmie była premier i była minister zdrowia Ewa Kopacz (PO). Według niej następne dni "niewątpliwie" oznaczają "spekulacje, co stanie się z Antonim Macierewiczem".

Plany to jedno, a rzeczywistość drugie. "Kluczowy rok" dla Wojsk Obrony Terytorialnej Zgodnie z... czytaj dalej »

- Człowiekiem, który – jak wiemy – ma swój bardzo mocny, żelazny elektorat po prawej stronie i który może być dużym kłopotem dla Jarosława Kaczyńskiego w sytuacji, w której nie zostanie dowartościowany – powiedziała posłanka PO.

Zapytana przez jedną z dziennikarek, co jeśli potwierdzą się doniesienia mediów, że Macierewicz może zostać marszałkiem Sejmu, Kopacz odparła: - Nie no proszę, dlaczego pani parlamentowi życzy tak źle?.



Odnosząc się do powołania Łukasza Szumowskiego na ministra zdrowia, była szefowa tego resortu wyraziła pogląd, że "należy, w imię odpowiedzialności za bezpieczeństwo Polaków, trzymać za niego kciuki, że usiądzie czym prędzej do stołu" i że rozmowy z protestującymi lekarzami zakończą się wyłącznie sukcesem".