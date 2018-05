Satyrykowi grozi więzienie za "znieważenie Narodu Polskiego". "Felieton jest o władzy"

Satyryk i felietonista Antoni Szpak usłyszał zarzut publicznego znieważenia narodu polskiego. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności. Szpak tłumaczy się ze swoim słów i przekonuje, że nie pisał o narodzie, a o władzy. Felietonista boi się, że wyrok ma być groźbą dla wszystkich tych, którzy będą chcieli krytycznie odnosić się do działań PiS. Materiał "Polska i Świat".

"Przyczynek do większej całości"

- Felieton nie jest o żadnym narodzie - w sensie takim jak prokuratura chce. Tylko ten felieton jest o władzy. Władzy, która postępuje niewłaściwie. To nie jest tylko przypadek Szpaka - felietonisty, kabareciarza, dziennikarza - tylko to jest jak gdyby przyczynek do większej całości. To zapowiadane grzebanie w mediach, ono się odbywa - komentuje w rozmowie z TVN24 Antoni Szpak.

Wyrażenie, za które grozi mu do trzech lat więzienia, współtwórca kabaretu "Klika" zawarł w artykule "Telewizor pod gruszą".

Komentarz do obchodów 26. urodzin Radia Maryja

Felieton był autorskim komentarzem do obchodów 26. urodzin Radia Maryja, na które przyjechali członkowie rządu i gdzie były odczytywane specjalne życzenia dla Tadeusza Rydzyka od prezesa Jarosława Kaczyńskiego i prezydenta.

- Zarzut dotyczy znieważenia narodu polskiego. To też nie jest przypadek. Jestem głęboko przekonany, że prokuratora tak, a nie inaczej formułując zarzut, zdawała sobie sprawę, że postawienie zarzutu znieważenia prezydenta albo premiera mogłoby być kłopotliwe dla samych pokrzywdzonych - stwierdził Michał Bukowiński, pełnomocnik Antoniego Szpaka.

"Artykuł zawiera treści znieważające Naród Polski"

Jak poinformowała TVN24 Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył czytelnik - mieszkaniec Łodzi. Śledczy przychylili się do wniosku i postawili zarzuty z urzędu.

"U podstaw tej decyzji legła treść opinii biegłego językoznawcy wskazująca na to, że artykuł zawiera treści znieważające Naród Polski, Rzeczpospolitą Polska nazywając ją 'Durnym, kołtuńskim krajem'" - napisała prokurator rejonowy Emilia Michałowska-Marchewa w odpowiedzi na zapytanie TVN24.

Według informacji branżowego dziennikarskiego portalu Press, w dwudziestostronicowej opinii biegły zarzucił satyrykowi że napisał "nieobiektywny" i "ironiczny" tekst. Jednak satyra polityczna zazwyczaj polega właśnie na tym. Felietonista boi się więc, że wyrok ma być groźbą dla wszystkich tych, którzy w przyszłości będą chcieli krytycznie odnosić się do działań rządu oraz Prawa i Sprawiedliwości.

"Nie życzyłbym sobie, żeby takie słowa padały"

Zdaniem Waldemara Budy (PiS) "tego rodzaju słowa nie świadczą o szanowaniu kraju". - Na pewno nie życzyłbym sobie, żeby takie słowa padały. Natomiast też jestem ostrożny w dochodzeniu takiej odpowiedzialności karnej - podkreślił Buda.

- Boję się, co dalej. Kogo dalej i za co będziemy ścigać. Z jednej strony mamy prezesa, który mówi o "zdradzieckich mordach" i nikt go za to nie ściga, z drugiej strony za wystąpienie satyryczne próbuje się straszyć więzieniem - skomentowała z kolei Agnieszka Pomaska (PO).

- Jeżeli nie będziemy głośno na ten temat rozmawiali, jeżeli się środowisko nie zjednoczy niezależnie od poglądów i nie będzie broniło wolności dziennikarskiej, to będzie źle, to będzie katastrofa - ocenił satyryk.

Antoni Szpak nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i - jak mówi - kłopotliwy dla siebie artykuł napisałby ponownie. Jeszcze ostrzejszym językiem.