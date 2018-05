Więcej policji na stadionach? "To jest ta droga, którą powinniśmy pójść"

Video: tvn24

Sasin: trzeba szukać dobrych rozwiązań w sprawie zamieszek...

22.05 | - Zadymy się zdarzały i zdarzają w różnych krajach. Chodzi o to, żeby szukać dobrych rozwiązań, które spowodują, że one będą zdarzały się rzadziej albo będzie trudniej je wywołać - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin, odnosząc się do wydarzeń podczas niedzielnego meczu Lecha Poznań z Legią Warszawą. - Być może to nie kluby powinny odpowiadać za zakazy stadionowe, tylko powinny to wziąć na siebie służby państwowe - dodał.

