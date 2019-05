500 plus dla kolejnej grupy. "Dyskutujemy o rozszerzeniu kosztów nawet do 4 miliardów"

Foto: tvn24 Video: tvn24

Sasin: święto to nie jest najlepszy moment, aby mówić o...

05.05 | Od wejścia Polski do Unii mija 15 lat. Politycy w "Kawie na ławę" w TVN24 zastanawiali się nad przyszłością naszego kraju we wspólnocie. - Jesteśmy partią proeuropejską i to w wypowiedziach zarówno prezydenta Dudy, jak i premiera Morawieckiego wybrzmiało, ale to nie oznacza, że nie dostrzegamy pewnych problemów, które dzisiaj Unia Europejska przeżywa. Święto to nie jest taki moment, aby pokazywać te gorsze strony, tylko mówić o tych stronach lepszych - powiedział przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin.

»