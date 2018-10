Przyniósł na policję "przedmiot przypominający granat". Został obezwładniony

W niedzielę po południu do budynku komendy policji w Sanoku wszedł mężczyzna, trzymając przedmiot przypominający granat - przekazała podkarpacka policja. To 30-letni sanoczanin. Został obezwładniony i zatrzymany. Funkcjonariusze wyjaśniają przyczyny jego zachowania.

"Dziś przed godz. 13 do budynku Komendy Powiatowej Policji w Sanoku przyszedł mężczyzna, chciał złożyć zawiadomienie o zaginięciu krewnego. W ręku miał przedmiot przypominający granat. Pytany o to przez dyżurnego, twierdził, że znalazł go. Mężczyzna nie chciał tego przedmiotu oddać policjantom, nie chciał go też odrzucić w bezpieczne miejsce" - wyjaśniła w oświadczeniu podkarpacka policja.

Źródło: Wikimedia Commons Na komendę w Sanoku wszedł mężczyzna z granatem w ręku



Motyw działania nieznane

"Po godz. 15, jeden z policjantów przekonał mężczyznę, aby odrzucił przedmiot w bezpieczne miejsce. Wtedy został obezwładniony i zatrzymany" - czytamy w oświadczeniu. Mężczyzna to 30-letni mieszkaniec Sanoka. Przedmiot, który trzymał w ręku, okazał się być obudową granatu bez zapalnika, wobec czego nie stanowił zagrożenia.



Jak przekazała policja, od mężczyzny pobrano krew do badania na zawartość alkoholu i innych substancji.

Obecnie trwają policyjne czynności. Wyjaśniane są motywy działania mężczyzny.