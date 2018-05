Samochód uderzył w grupę rowerzystów. Dwóch nie żyje





Dwóch rowerzystów zginęło po potrąceniu przez samochód w środę wieczorem w pobliżu miejscowości Lekartów w powiecie raciborskim. Dwaj inni, jadący w tej samej grupie, trafili do szpitala. O wypadku poinformowały w czwartek służby kryzysowe wojewody śląskiego i policja.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy od portalu Nasz Racibórz.

Rzecznik policji w Raciborzu komisarz Mirosław Szymański powiedział, że do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 916 między Raciborzem a Samborowicami. Śmiertelne ofiary potrącenia to mężczyźni w wieku 44 lat. Wjechał w grupę nastoletnich rowerzystów. Trzech chłopców trafiło do szpitala Czterech... czytaj dalej »

- 31-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego, kierujący samochodem renault jechał z Samborowic w stronę Raciborza. Na prostym odcinku drogi z niewyjaśnionej przyczyny uderzył w czterech rowerzystów jadących w tym samym kierunku - powiedział kom. Szymański.

Kierowca był trzeźwy

W wyniku odniesionych obrażeń dwóch rowerzystów poniosło śmierć na miejscu. Do szpitala zabrani zostali pozostali dwaj mężczyźni w wieku 36 i 44 lat, gdzie po przebadaniu przez lekarza zostali zwolnieni do domu.

Kierowca samochodu był trzeźwy. Została mu pobrana krew, która zostanie zbadana pod kątem obecności narkotyków. Policjanci, którzy ustalają przyczyny wypadku, po raz kolejny apelują do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie nocą.

Oglądaj Wideo: tvn24 Relacja z miejsca wypadku w powiecie raciborskim