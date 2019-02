25 miejsc, 32 kandydatury. Kolejne zgłoszenia na ławników SN

Video: tvn24

"Polska i Świat". Brakuje chętnych na ławników Sądu Najwyższego

11.07 | Mało chętnych na ławników w Sądzie Najwyższym. Dodatkowo jedna z już wybranych kandydatek straciła chęci. Poczuła, że zamiast do sądu, wbrew swojej woli weszła do polityki. Prawo i Sprawiedliwość chce w Sądzie Najwyższym 36 ławników. Na razie ma tylko 12. Nowych kandydatów brak, a to wcale nie jedyny problem kadrowy.

