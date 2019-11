Protest PSL "uznany za niezasadny". Wniosek Koalicji Obywatelskiej odrzucony

Video: tvn24

25.10 | Inaczej składa się protest wyborczy do prawdziwego sądu, a inaczej do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. To jest izba utworzona w całości, od podstaw i w 100 procentach przez obecną większość rządzącą - wskazywał Michał Wawrykiewicz, adwokat z inicjatywy "Wolne Sądy". Dodał, że ma "ogromne obawy co do oceny sytuacji" przez sędziów tej izby.

