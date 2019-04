Zarzuty dla dwóch osób w sprawie "sądu nad Judaszem"





»

Dwóch mężczyzn w wieku 45 i 17 lat usłyszało zarzuty w sprawie podpalenia kukły Judasza w Wielki Piątek w Pruchniku. Obaj przyznali się do zarzucanych im czynów.

Sąd nad Judaszem w Pruchniku. "To są zwyczaje, które już dawno zostały zakazane przez Kościół" Sąd nad Judaszem... czytaj dalej » Marta Tabasz-Rygiel z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji W Rzeszowie poinformowała, że w związku z "sądem nad Judaszem" w Pruchniku 45- i 17-latek usłyszeli zarzuty nieobyczajnego wybryku. Dodała, że starszy z mężczyzn usłyszał także zarzut nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, a 17-latek tamowania drogi publicznej.

- Przyznali się, złożyli wyjaśnienia - przekazała funkcjonariuszka.



- Natomiast czynności jakie wykonywaliśmy w ramach postępowania w kierunku o publiczne znieważenie na tle narodowościowym przekazaliśmy do Prokuratury Okręgowej w Przemyślu. Tam będą zapadać merytoryczne decyzje w tej sprawie - dodała.

"Sąd nad Judaszem"

Tuż przed Wielkanocą w Pruchniku na Podkarpaciu mieszkańcy sądzili Judasza, a właściwie kukłę Żyda, która miała go symbolizować. Kukła otrzymała wyrok 30 uderzeń kijami - równą liczbie otrzymanych srebrników. Kukłę biły uczestniczące w "sądzie" dzieci, zachęcane do tego przez dorosłych. Następnie kukłę Judasza wleczono ulicami miasta, na moście obcięto jej głowę, a tułów podpalono i wrzucono do rzeki. Tłumaczono, że to tradycja.

"Sąd nad Judaszem" w Pruchniku bada policja Czynności... czytaj dalej » "W związku ze zdarzeniem w Pruchniku nazywanym 'Sądem nad Judaszem' - opisywanym przez niektóre media, podejmowane przez Policję czynności zainicjowane są m.in. otrzymywanymi zgłoszeniami dot. podejrzenia popełnienia wykroczeń blokowania pasa ruchu oraz naruszenia przepisów przeciwpożarowych" - informowała we wtorek 23 kwietnia w komunikacie podkarpacka policja.

Również w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi podejrzenia nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym policja zebrała w tej sprawie materiały, które zostały przekazane prokuraturze "celem dokonania dalszej oceny".

"Podejmowane działania mają na celu szczegółowe wyjaśnienie opisywanych zgłoszeń związanych ze zdarzeniem w Pruchniku i na ich podstawie podejmowane będą dalsze czynności" - napisano w komunikacie policji.

Burmistrz Pruchnika Wacław Szkoła wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że urząd miejski nie organizował ani nie wydawał zgody na organizowanie w Wielki Piątek tzw. sądu nad Judaszem.