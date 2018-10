Odpowiedź na pytania z Hiszpanii "zawiera publicystykę". Prezes sądu rozważa własną

W poniedziałek Sąd Okręgowy w Rzeszowie odpowiedział na pytania zadane przez sąd z Madrytu. Hiszpanie pytali między innymi o niezależność sądownictwa w Polsce. "Prokurator Generalny zyskał duży wpływ na funkcjonowanie sądów, co może rodzić wątpliwości co do pełnej niezawisłości sędziów i niezależności sądów" - czytamy w odpowiedzi. Prezes rzeszowskiego sądu stwierdził jednak, że dokument zawiera "publicystykę" i w związku z tym zastanawia się on nad "dołączeniem własnego stanowiska".

- Zgadzam się z tą częścią odpowiedzi, że sędziowie w Polsce są niezawiśli i nie ma dla nich żadnych zagrożeń - powiedział w rozmowie z TVN24 Rafał Puchalski, prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Wskazywał, że "jest kilka fragmentów stanowiska sądu", których nie podziela. - W mojej ocenie to jest częściowe wprowadzanie w błąd hiszpańskich partnerów - ocenił.

"Moja odpowiedź przedstawiłaby przede wszystkim stan prawny"

Odnosząc się do treści odpowiedzi jego sądu - sporządzonego przez jedną z sędziów - powiedział, że "minister sprawiedliwości zawsze odwoływał i powoływał prezesów sądów, a jedyna różnica jest taka, że było to opiniowane".

- Nie zgadzam się też ze zdaniem, że istnieje zagrożenie dla nieusuwalności sędziów. Moim zdaniem to całkowita nieprawda, bo konstytucja pozwala określić wiek przechodzenia sędziów w stan spoczynku - przekonywał Puchalski.

Prezes sądu przyznał, że "zastanawia się nad dołączeniem dodatkowo swojego własnego stanowiska w tym zakresie".

- Moja odpowiedź przedstawiłaby przede wszystkim stan prawny jaki istnieje, a nie zawierałaby - tak jak to zauważyłem w tej odpowiedzi - zdań, które w mojej ocenie stanowią jedynie publicystykę - dodał.

"Taka jest brutalna prawda"

Odpowiedź rzeszowskiego sądu komentowali we wtorek politycy. Marcin Kierwiński z PO podkreślił, że "taka jest brutalna prawda".

- Prokurator generalny ma wpływ na obsady sędziowskie, na procesy, na to, w jaki sposób Polacy będą sądzeni. Widać, że sędziowie nawet w sądach, do których doszła już "dobra zmiana" mają poważne obawy o swoją niezależność - wskazywał poseł.

"Liczę na polskich sędziów"

Katarzyna Lubnauer wskazywała, że sędzia, która sporządziła odpowiedź do madryckiego sądu "powiedziała to, co wszyscy wiedzą". - Nie tylko w Polsce, ale również za granicą - dodała.

- Ja liczę na polskich sędziów. Liczę na to, że będą tacy, który odważnie będą mówić jak jest - powiedziała szefowa Nowoczesnej.

Stwierdziła, że nowa "Krajowa Rada Sądownictwa przestała być niezależną władzą, właściwie już jej nie mamy, tak jak wcześniej straciliśmy Trybunał Konstytucyjny". - Powoli to samo dzieje się z Sądem Najwyższym - mówiła. - Najwyższy czas, żebyśmy przyjęli do wiadomości, że PiS zniszczył cały wymiar sprawiedliwości - podkreśliła Lubnauer.

Zaznaczyła, że cieszą ją "sędziowie, którzy mówią, jak jest".

Tyszka: konsekwencja "pseudoreformy"

Stanisław Tyszka z Kukiz'15 mówił na konferencji, że "podważenie wiarygodności państwa polskiego przez zagraniczny sąd jest bardzo niebezpieczne".

- To jest konsekwencja tego, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość tę "pseudoreformę" prowadzi - wskazywał wicemarszałek Sejmu.

Stwierdził, że spowodowane jest to "sposobem, w jaki PiS upartyjnia najwyższe