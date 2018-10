"Złote mają stać się całe nogi orła aż do kolan". "RZ": godło zostanie narysowane na nowo

Video: TVN24 Szczecin

Wielka awantura o godło w Kamieniu Pomorskim

21.11 | Był co prawda namalowany na czerwonym tle i miał koronę, ale nie do końca zgadzały się kolory. Dziennikarze poprosili o wyjaśnienie, dlaczego orzeł wystawiony na oficjalne obchody Święta Niepodległości w Kamieniu Pomorskim był "nieprzepisowy". Odpowiedź urzędu? Co najmniej zaskakująca.

