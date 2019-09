Rzecznik TSUE: pytania prejudycjalne o system dyscyplinarny są niedopuszczalne

Pytania prejudycjalne sądów w sprawie systemu dyscyplinarnego sędziów w Polsce są niedopuszczalne - taką opinię wydał we wtorek rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rzecznik ocenił, że zadające te pytania sądy "żywią jedynie subiektywne obawy, które (...) pozostają hipotetyczne". Opinia nie jest dla TSUE wiążąca.

Opinia rzecznika generalnego TSUE jest wstępem do wyroku w tej sprawie, który ma zapaść jeszcze tej jesieni. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może opinię podzielić, co często się dzieje, ale może się też z nią nie zgodzić.

Pytania prejudycjalne o system dyscyplinarny

"Nie spełnia wymogów niezawisłości". Rzecznik TSUE o Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Rzecznik... czytaj dalej » Sądy okręgowe z Łodzi i Warszawy zadały pytania prejudycjalne o niezawisłość sędziowską w związku z wprowadzeniem w Polsce nowego systemu dyscyplinarnego wobec sędziów.

Sąd łódzki zwrócił się z pytaniem do TSUE w związku ze sprawą, w której miasto Łowicz żąda od wojewody łódzkiego prawie 2,4 miliona złotych z tytułu otrzymania zbyt niskich zdaniem samorządu dotacji celowych. Skład sędziowski rozpoznający tę sprawę obawiał się konsekwencji dyscyplinarnych w razie wydania rozstrzygnięcia niekorzystnego dla Skarbu Państwa.

Pytanie Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczy interpretacji prawa unijnego w zakresie niezależności postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów w Polsce.

Rzecznik generalny TSUE wydał we wtorek połączoną opinię w obu tych sprawach.

Rzecznik: subiektywne obawy sądów

Rzecznik ocenił, że "wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, dotyczące krajowych przepisów wprowadzających nowy model postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów w Polsce, są niedopuszczalne".

"W przeciwieństwie do innych spraw, w których do Trybunału zwrócono się o dokonanie oceny zgodności przepisów prawa krajowego odnoszących się do reformy systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce z gwarancjami niezawisłości sędziowskiej (...), akta niniejszych spraw zawierają szczątkowe informacje na temat tego, które przepisy prawa polskiego są niezgodne z tymi gwarancjami i dlaczego" - wyjaśnił rzecznik.

"Ponadto postanowienia odsyłające dotyczą subiektywnej oceny wpływu nowego systemu postępowania dyscyplinarnego na zdolność sędziów sądów odsyłających do niezależnego orzekania. Wobec braku sporu między zainteresowanymi stronami w tej kwestii trudno jest ustalić, czy kwestia niezawisłości sędziowskiej powstała tu w wyniku subiektywnej oceny, co jest kwestią odrębną od obiektywnej oceny tej niezawisłości" - tłumaczył rzecznik.

Dodał, że "na podstawie informacji przedstawionych w postanowieniach odsyłających można stwierdzić, że sądy odsyłające żywią jedynie subiektywne obawy, które nie urzeczywistniły się w postaci wszczęcia postępowań dyscyplinarnych i pozostają hipotetyczne".