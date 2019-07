Ustawa o jawności majątku członków rodzin polityków "na pewno w tej kadencji Sejmu"

Ustawa dotycząca ujawniania majątków członków rodzin polityków jest przygotowywana w kancelarii premiera. Zapewne zajmuje się nią wicepremier Jacek Sasin - powiedział w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 rzecznik rządu Piotr Müller. Zapowiedział, że ustawa pojawi się "na pewno w tej kadencji Sejmu".

Pod koniec maja prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział gotowość do uchwalenia w krótkim czasie ustawy, na podstawie której ujawnione byłyby majątki współmałżonków polityków, osób pozostających we wspólnym pożyciu oraz dorosłych dzieci. Nowe prawo zakładałoby też ujawnienie źródeł majątku.

Przepisy "na pewno w tej kadencji Sejmu"

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w "Rozmowie Piaseckiego", że przepisy dotyczące ujawnienia majątków najbliższej rodziny polityków są przygotowywane w kancelarii premiera.

Zaznaczył, że "ustawa jest ważna, ale nie pilna". - Trzeba to przygotować i wprowadzić - dodał.

- Jesteśmy za jawnością wszelkich kwestii związanych z majątkiem polityków - podkreślił Müller.

Pytany, kto pracuje nad ustawą, odpowiedział, że zapewne wicepremier Jacek Sasin. - Premier Sasin koordynuje działania legislacyjne całego rządu, więc domyślam się, że również tą ustawą się zajmuje - powiedział. Zapytany, kiedy ustawa się pojawi, odparł: - Na pewno w tej kadencji Sejmu.

- Jestem przekonany, że to będzie w tej kadencji Sejmu - dodał.

"Nie ma żadnego cienia wątpliwości co do majątku pana premiera czy rodziny"

Rzecznik rządu zapewnił, że premier Mateusz Morawiecki ujawni majątek swojej żony, kiedy będzie w tej sprawie ustawa. - Trzeba tę sprawę uregulować kompleksowo - stwierdził. Wskazał, że jednym z problemów jest konieczność "ujednolicenia wzorów oświadczeń z różnego rodzaju przepisów".

Podkreślił również, że "nie ma żadnego cienia wątpliwości co do majątku pana premiera czy rodziny pana premiera".

Pytany, dlaczego do tej pory premier nie ujawnił majątku swojej rodziny, rzecznik rządu zaznaczył, że "nie ma obowiązku prawnego udostępniania informacji w tym zakresie". - My przygotujemy przepisy i wtedy wszyscy kompleksowo to udostępnią - dodał.

Kupił grunty od Kościoła, przepisał na żonę

Sprawa jawności majątków małżonków polityków pojawiła się po tym, gdy "Gazeta Wyborcza" napisała, że premier Mateusz Morawiecki wraz z żoną w 2002 roku kupili 15 hektara gruntów za 700 tysięcy złotych od Kościoła we Wrocławiu. Później rzeczoznawca ocenił, że nieruchomość już w 1999 roku warta była prawie 4 miliony złotych, a obecnie zaś warta około 70 milionów złotych.

Morawiecki w ramach rozdzielności majątkowej przepisał nieruchomość na żonę.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że tekst "GW" narusza dobra osobiste premiera Morawieckiego oraz jego żony i że podjęli oboje decyzję o skierowaniu sprawy na drogę sądową z żądaniem sprostowania zawartych w nim kłamstw i manipulacji.